Presunto asesino Yrma Lydya: Jesús da sus primeras declaraciones

Sin embargo, este lunes un episodio surgió con la entrevista que hizo el periodista a Mario A. Salgado Becil del Diario de Morelos al abogado Jesús ‘N’ desde el reclusorio Norte. Jesús ‘N’ durante la entrevista afirmó que no sabe con quién se casó y acusó a la cantante de ser ‘agresiva’ con él.

Pues al parecer Yrma Lydya lo llego agredir, robar, extorsionar, hasta el grado de desestabilizar su vida. “No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta (Yrma), estoy tratando de averiguar quién era.”