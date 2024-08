Laura Bozzo se ‘rejuveneció’ la cara

El rostro de la peruana apareció ‘irreconocible’

Cumplió 73 años y se dio un enorme regalo

Laura Bozzo acaba de cumplir 73 años de edad y para ‘celebrar’ se dio uno de los mejores regalos: ‘un nuevo rostro’, por lo que ahora luce irreconocible.

La peruana ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ mostró cómo quedó su cara luego de someterse a unos procesos con su doctor de cabecera.

Según comentó en ‘La Mesa Caliente‘, la peruana se inyectó un tratamiento de colágeno e hilos tensores en el rostro.

Aunque el resultado final no se verá hasta dentro de dos semanas, Laura Bozzo apareció en el programa aún hinchada pero visiblemente más joven.

Laura Bozzo se somete a ‘arreglos estéticos’

En una serie de fotografías se puede ver cómo Laura Bozzo es sometida a las inyecciones de colágeno y a los hilos tensores que le levantaron las facciones.

Además, el colágeno rejuvenece la piel y cuando fue entrevistada en ‘La Mesa Caliente’, el cambio fue notorio.

«Aviso, no me he cortado nada, esto es un tratamiento rejuvenecedor, donde te inyectan colágeno para activar, se va a ver en una o dos semanas los resultados», dijo.

«Yo tenía la cara y los ojos muy caídos, está horroroso esto… sí me dolió porque no usé anestesia más que local, me puse los dientes», añadió.