Evita estos errores antes de usar tu casa como garantía de préstamo

Cada vez más personas recurren a su vivienda para financiar gastos.

Es clave informarse para no poner en riesgo tu patrimonio.

Lo que viene: más uso de préstamos ligados al valor de la vivienda.

El aumento del valor de las viviendas en Estados Unidos ha llevado a muchos propietarios a considerar usar su casa como respaldo para obtener financiamiento.

Aunque esta herramienta puede ser útil para proyectos importantes, también implica riesgos serios si no se planifica correctamente.

Evitar errores comunes puede ayudarte a proteger tu patrimonio y evitar deudas difíciles de manejar.

Préstamo con garantía hipotecaria: qué está pasando en el mercado

El capital inmobiliario sigue creciendo y con él, el interés en préstamos respaldados por la vivienda.

En el segundo trimestre de 2025, las líneas de crédito con garantía hipotecaria aumentaron en $11 mil millones, alcanzando $422 mil millones, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Este crecimiento refleja que más propietarios están utilizando el valor de su casa para financiar gastos.

Sin embargo, un Préstamo con garantía hipotecaria no es una decisión simple.

Aunque puede ayudar a financiar mejoras que aumenten el valor de la propiedad, también puede convertirse en una carga financiera si se toma sin una evaluación completa de los pagos mensuales y los riesgos asociados.