Evita estos errores antes de usar tu casa como garantía de préstamo
Publicado el 11/25/2025 a las 14:27
- Cada vez más personas recurren a su vivienda para financiar gastos.
- Es clave informarse para no poner en riesgo tu patrimonio.
- Lo que viene: más uso de préstamos ligados al valor de la vivienda.
El aumento del valor de las viviendas en Estados Unidos ha llevado a muchos propietarios a considerar usar su casa como respaldo para obtener financiamiento.
Aunque esta herramienta puede ser útil para proyectos importantes, también implica riesgos serios si no se planifica correctamente.
Evitar errores comunes puede ayudarte a proteger tu patrimonio y evitar deudas difíciles de manejar.
Préstamo con garantía hipotecaria: qué está pasando en el mercado
El capital inmobiliario sigue creciendo y con él, el interés en préstamos respaldados por la vivienda.
En el segundo trimestre de 2025, las líneas de crédito con garantía hipotecaria aumentaron en $11 mil millones, alcanzando $422 mil millones, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
- Este crecimiento refleja que más propietarios están utilizando el valor de su casa para financiar gastos.
Sin embargo, un Préstamo con garantía hipotecaria no es una decisión simple.
Aunque puede ayudar a financiar mejoras que aumenten el valor de la propiedad, también puede convertirse en una carga financiera si se toma sin una evaluación completa de los pagos mensuales y los riesgos asociados.
Errores a evitar antes de pedir un préstamo con garantía hipotecaria
1. Pedir más de lo necesario
Usar el monto máximo disponible puede parecer tentador, pero es un error común.
Lo recomendable es pedir solo lo que realmente necesitas. Si se trata de una línea de crédito hipotecaria (HELOC), es fundamental planear los retiros para no endeudarte más de la cuenta.
2. Usarlo para gastos que no generan valor
Este financiamiento debe apoyar proyectos que mejoren tu vivienda.
No debe usarse para autos, vacaciones, regalos o para cubrir gastos diarios. Son compras que pierden valor y no justifican poner tu casa en riesgo.
3. Utilizarlo si planeas vender pronto
Si deseas vender la vivienda en el futuro cercano, pedir este tipo de préstamo puede complicar el proceso.
Necesitarás saldar la deuda antes del cierre, lo cual puede retrasar o frenar la venta si no tienes los fondos disponibles.
Riesgos del Préstamo con garantía hipotecaria para familias latinas
Para la comunidad latina, la vivienda suele ser el principal patrimonio.
- Usarla como garantía implica mayor sensibilidad ante errores financieros.
- Familias con ingresos variables, responsabilidades extendidas o envíos de dinero al extranjero pueden tener más dificultades para sostener pagos altos.
Además, muchos latinos enfrentan barreras de idioma y menor acceso a asesoría financiera adecuada, lo que aumenta la probabilidad de tomar decisiones sin comprender completamente los términos del préstamo.
Qué sigue
Con los precios de la vivienda en crecimiento y mayor demanda de financiamiento, es probable que los préstamos respaldados por la vivienda sigan aumentando.
La mejor recomendación es planear con anticipación, revisar presupuestos a largo plazo y obtener orientación financiera confiable antes de comprometer la casa.