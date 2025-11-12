Más personas piden préstamos de autos a 7 años ¿Vale la pena?
Publicado el 12/11/2025 a las 16:47
- Crecen los préstamos para autos con plazos de 84 meses o más.
- Los compradores buscan pagos bajos, pero pagan más en intereses.
- El financiamiento de autos a largo plazo puede aumentar el riesgo de deuda.
Comprar un vehículo nuevo es cada vez más caro, y muchos consumidores optan por extender los plazos de financiamiento.
Según Edmunds, el 22 % de los préstamos para autos en el tercer trimestre de 2025 fueron a 7 años o más.
El problema: un préstamo de auto a 7 años puede parecer atractivo por sus cuotas bajas, pero a largo plazo cuesta mucho más.
Por qué crece el préstamo de auto a 7 años
El precio promedio de un auto nuevo supera los 42,000 dólares, y los intereses se mantienen cerca del 7% anual.
Ante esta realidad, muchos compradores eligen financiamiento de autos a largo plazo para reducir los pagos mensuales, aunque terminen pagando miles de dólares adicionales en intereses.
Por ejemplo, con un préstamo de $40,000 a una tasa del 7%:
- En 4 años pagarías $5,977 en intereses.
- En 7 años, esa cifra sube a $10,711.
Cuanto más largo sea el plazo, más intereses pagas y más riesgo hay de que el vehículo se deprecie antes de terminar de pagarlo.
El riesgo de quedar “en números rojos”
Un préstamo de auto a 7 años implica que durante buena parte del crédito debes más de lo que vale tu vehículo.
Si el auto pierde valor, algo común con los modelos nuevos, podrías quedar “bajo el agua”, es decir, con una deuda superior al valor de reventa.
Esto complica vender o cambiar el vehículo antes de liquidar el préstamo, y puede afectar tu historial crediticio si no logras cubrir el saldo.
Consejos para evitar errores en el financiamiento
- Aporta un enganche de al menos 20%
Reduce el monto financiado y los intereses acumulados.
- Elige el plazo más corto posible
Cuatro o cinco años suelen ser lo ideal.
- Compara tasas
Bancos, cooperativas y concesionarios ofrecen condiciones distintas.
- Verifica el valor de reventa
Algunos modelos mantienen mejor su valor y reducen el riesgo de pérdida.
- Evita comprar por impulso
Un auto nuevo puede esperar, tus finanzas no.
Impacto en la comunidad latina
Los hispanos representan una parte creciente de los compradores de autos nuevos en EE. UU., pero también son más propensos a optar por financiamiento a largo plazo debido a los ingresos variables o la falta de acceso a tasas preferenciales.
La educación financiera y la comparación de ofertas pueden marcar la diferencia entre una compra exitosa y una deuda costosa.
Qué sigue para el financiamiento de autos a largo plazo
Expertos esperan que los préstamos de auto a 7 años sigan aumentando mientras los precios de los vehículos y los intereses permanezcan altos.
El mejor consejo: calcula el costo total, no solo la mensualidad.
El pago bajo puede parecer cómodo hoy, pero en el futuro podría costarte más de lo esperado.