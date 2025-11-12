Más personas piden préstamos de autos a 7 años ¿Vale la pena?

Crecen los préstamos para autos con plazos de 84 meses o más.

Los compradores buscan pagos bajos, pero pagan más en intereses.

El financiamiento de autos a largo plazo puede aumentar el riesgo de deuda.

Comprar un vehículo nuevo es cada vez más caro, y muchos consumidores optan por extender los plazos de financiamiento.

Según Edmunds, el 22 % de los préstamos para autos en el tercer trimestre de 2025 fueron a 7 años o más.

El problema: un préstamo de auto a 7 años puede parecer atractivo por sus cuotas bajas, pero a largo plazo cuesta mucho más.

Por qué crece el préstamo de auto a 7 años

El precio promedio de un auto nuevo supera los 42,000 dólares, y los intereses se mantienen cerca del 7% anual.

Ante esta realidad, muchos compradores eligen financiamiento de autos a largo plazo para reducir los pagos mensuales, aunque terminen pagando miles de dólares adicionales en intereses.

Por ejemplo, con un préstamo de $40,000 a una tasa del 7%:

En 4 años pagarías $5,977 en intereses .

. En 7 años, esa cifra sube a $10,711.

Cuanto más largo sea el plazo, más intereses pagas y más riesgo hay de que el vehículo se deprecie antes de terminar de pagarlo.