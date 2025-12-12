Mujer halla a preso fugado en su auto y sorprende con su reacción

Mujer halla preso fugitivo

Reacción calma evita peligro

Fuga termina con captura

Segun informa people en, español, Una mujer de Carolina del Norte encontró a un preso fugitivo escondido en su vehículo momentos antes de dirigirse al trabajo.

El incidente ocurrió en Edenton cuando Marie Steinburg salió de su casa alrededor de las 7:30 a.m.

Steinburg creyó haber cerrado su auto la noche anterior, pero descubrió movimiento dentro del vehículo al abrirlo.

Al presionar el mando para desbloquear la puerta, notó una figura moverse en el asiento trasero y retrocedió de inmediato.

Fuga del detenido y hallazgo inesperado

El hombre escondido era Charles Babb, quien se había fugado del Centro de Detención del Condado de Chowan la noche del 7 de diciembre.

Las autoridades informaron que Babb utilizó un arma pequeña de filo para forzar su salida de la cárcel.

Tras la fuga, enfrentaba cargos adicionales por allanamiento, hurto y posesión de propiedad robada.

En declaraciones, Steinburg señaló que el joven repetía que lo sentía y que tenía mucho frío mientras intentaba explicarse.