Mujer halla a preso fugado en su auto y sorprende con su reacción
Publicado el 12/11/2025 a las 20:20
- Mujer halla preso fugitivo
- Reacción calma evita peligro
- Fuga termina con captura
Segun informa people en, español, Una mujer de Carolina del Norte encontró a un preso fugitivo escondido en su vehículo momentos antes de dirigirse al trabajo.
El incidente ocurrió en Edenton cuando Marie Steinburg salió de su casa alrededor de las 7:30 a.m.
Steinburg creyó haber cerrado su auto la noche anterior, pero descubrió movimiento dentro del vehículo al abrirlo.
Al presionar el mando para desbloquear la puerta, notó una figura moverse en el asiento trasero y retrocedió de inmediato.
Fuga del detenido y hallazgo inesperado
El hombre escondido era Charles Babb, quien se había fugado del Centro de Detención del Condado de Chowan la noche del 7 de diciembre.
Las autoridades informaron que Babb utilizó un arma pequeña de filo para forzar su salida de la cárcel.
Tras la fuga, enfrentaba cargos adicionales por allanamiento, hurto y posesión de propiedad robada.
En declaraciones, Steinburg señaló que el joven repetía que lo sentía y que tenía mucho frío mientras intentaba explicarse.
Reacción clave ante el preso fugitivo Carolina del Norte
Steinburg aseguró que, pese al susto, intentó mantener la calma y mostrarse maternal para evitar que la situación se volviera peligrosa.
El joven le pidió usar un teléfono y preguntó si había un McDonald’s cercano, buscando interactuar sin generar alarma.
La mujer consideró que actuar con amabilidad podría evitar un desenlace violento dada la incertidumbre del momento.
Finalmente, Babb salió del auto y se marchó todavía vistiendo su uniforme naranja de preso.
Captura del fugitivo y reacciones familiares
Steinburg llamó a su esposo, el exsenador estatal Bob Steinberg, para que notificara a la policía tras el encuentro.
Bob Steinberg declaró sentirse orgulloso por la serenidad con que su esposa manejó la situación inesperada.
La policía capturó posteriormente a Babb y lo devolvió a la cárcel de la que había escapado.
Las autoridades anunciaron una investigación completa para determinar cómo ocurrió la fuga y reforzar medidas de seguridad.