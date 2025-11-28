¿Otro país latino en la mira de EEUU? Mayor presión a Nicaragua en medio de la escalada con Venezuela

La presión de Estados Unidos a Nicaragua podría aumentar en medio de la escalada con Venezuela.

El movimiento podría profundizar la tensión política en Centroamérica.

Se anticipa un periodo de fuerte estrés político, económico y diplomático para Managua.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela están generando preocupación sobre cómo este escenario podría afectar a Nicaragua, un aliado histórico del Gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con especialistas citados por EFE y Divergentes, un aumento de la presión estadounidense tendría efectos directos sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El panorama abre una etapa incierta que podría redefinir las relaciones regionales.

Presión de Estados Unidos a Nicaragua: un giro estratégico en la región

Según análisis citados por EFE, un eventual incremento de la presión de Estados Unidos a Nicaragua implicaría una etapa de “mucha tensión y mucho estrés” para el régimen Ortega-Murillo.

Javier Meléndez explicó que el país enfrenta un escenario especialmente complejo porque prácticamente no cuenta con aliados regionales capaces de sostener una denuncia colectiva contra Washington.

La pérdida del respaldo venezolano tendría repercusiones económicas y políticas.

Meléndez señaló que Nicaragua quedaría sin acceso a recursos y sin la posibilidad de aprovechar ciertos mercados ilícitos que operan con apoyo venezolano.

A esto se suma el fortalecimiento del exilio nicaragüense, especialmente en Estados Unidos, que presionaría con mayor fuerza para visibilizar la crisis del país.