¿Otro país latino en la mira de EEUU? Mayor presión a Nicaragua en medio de la escalada con Venezuela

La presión de Estados Unidos a Nicaragua podría profundizar la tensión política en Centroamérica y aislar aún más al gobierno de Ortega.
Por 
2025-11-28T19:01:53+00:00
FOTO: Shutterstock

Publicado el 11/28/2025 a las 14:01

  • La presión de Estados Unidos a Nicaragua podría aumentar en medio de la escalada con Venezuela.
  • El movimiento podría profundizar la tensión política en Centroamérica.
  • Se anticipa un periodo de fuerte estrés político, económico y diplomático para Managua.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela están generando preocupación sobre cómo este escenario podría afectar a Nicaragua, un aliado histórico del Gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con especialistas citados por EFE y Divergentes, un aumento de la presión estadounidense tendría efectos directos sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El panorama abre una etapa incierta que podría redefinir las relaciones regionales.

Presión de Estados Unidos a Nicaragua: un giro estratégico en la región

Según análisis citados por EFE, un eventual incremento de la presión de Estados Unidos a Nicaragua implicaría una etapa de “mucha tensión y mucho estrés” para el régimen Ortega-Murillo.

Javier Meléndez explicó que el país enfrenta un escenario especialmente complejo porque prácticamente no cuenta con aliados regionales capaces de sostener una denuncia colectiva contra Washington.

  • La pérdida del respaldo venezolano tendría repercusiones económicas y políticas.

Meléndez señaló que Nicaragua quedaría sin acceso a recursos y sin la posibilidad de aprovechar ciertos mercados ilícitos que operan con apoyo venezolano.

A esto se suma el fortalecimiento del exilio nicaragüense, especialmente en Estados Unidos, que presionaría con mayor fuerza para visibilizar la crisis del país.

Tensión política en Centroamérica: el factor Washington

Robert Evan Ellis indicó que Nicaragua está recibiendo más atención de Washington, en parte por su vinculación con temas como narcotráfico y migración.

Aunque no ve probable una acción inmediata de Estados Unidos, el analista advirtió que los vínculos de Ortega con Rusia, China y Cuba lo posicionan como una amenaza estratégica a largo plazo.

Ellis también agregó que Nicaragua no es una prioridad tan alta como Venezuela debido al menor tránsito de droga en la región.

Sin embargo, la percepción de un Gobierno aliado de potencias competidoras podría aumentar su relevancia para Washington con el tiempo.

Impacto para la comunidad latina en EE.UU.

Para los nicaragüenses radicados en Estados Unidos, un incremento de la presión internacional podría traducirse en un aumento de solicitudes de asilo, una mayor organización política del exilio y cambios en los procesos migratorios.

Para la comunidad latina en general, este tipo de tensiones influye en la comprensión de la política exterior estadounidense y en cómo se definen prioridades en materia de seguridad, diplomacia y migración.

La situación de Nicaragua puede convertirse en un punto de referencia sobre cómo Washington aborda desafíos regionales.

Qué dicen los expertos

“Vendría una etapa de mucha presión y mucho estrés para el régimen”, dijo a EFE Javier Meléndez.

“Nicaragua está recibiendo más atención… y para Trump puede ser un blanco”, comentó Robert Evan Ellis a Divergentes.

Qué sigue

Los movimientos de Estados Unidos en el Caribe seguirán marcando el ritmo.

Nicaragua observará de cerca cualquier decisión relacionada con Venezuela, ya que podría convertir al país en un foco de atención estratégica.

En el mediano plazo, el aislamiento internacional, la falta de aliados regionales y los vínculos con potencias como Rusia y China definirán el escenario político del Gobierno Ortega-Murillo.

