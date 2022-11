El rapero fue asesinado la madrugada del martes

Dejó ‘contundente’ mensaje en entrevista

¿Presentía su muerte?

La madrugada de este martes se confirmó la noticia del fallecimiento de un popular miembro de la industria musical en Estados Unidos. Tras la trágica información, aparece uno de los últimos mensajes que dio Takeoff antes de ser asesinado ¿presentía su muerte?

Takeoff, miembro del trío de rap Migos, murió baleado el martes por la madrugada afuera de una bolera en Houston, confirmó su representante. Tenía 28 años. Takeoff, cuyo nombre era Kirsnick Khari Ball, era parte de Migos junto con Quavo y Offset.

Es asesinado el rapero Takeoff, integrante de Migos

Un representante del grupo que no estaba autorizado a hablar públicamente la confirmó la muerte a The Associated Press. La policía respondió poco después de las 2:30 a.m. a reportes de un tiroteo en el 810 Billiards & Bowling, donde decenas de personas se habían congregado en un balcón afuera de la bolera, que está en el tercer piso, dijeron las autoridades.

Los agentes encontraron a un hombre muerto cuando llegaron a la escena.El personal de seguridad en el área escuchó los disparos, pero no vieron quién los hizo, dijo un portavoz policial. Otras dos personas resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas.No se anunciaron arrestos.Presentía su muerte Takeoff .