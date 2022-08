¿Presentía su muerte? La última entrevista de Diego Bertie

Diego Bertie: “Yo no me puedo morir sin hacer algo de música”

Sin embargo, diversas revelaciones de esta entrevista sacudió las redes e hizo latente la pregunta: ¿Presentía su muerte Diego Bertie?”. Una de las cosas que captó la atención fue que Diego Bertie dijo a Linares: “Yo no me puedo morir sin hacer algo de música, es un must que tenía, no sé que va pasar mañana”.

En los comentarios algunos de los usuarios expresaron su sentir ante la noticia del fallecimiento de Diego y lo que significaba para Perú y su gente: “No puedo creer que ha fallecido, yo crecí viendo sus novelas, en serio no lo puedo creer, que gran pena me da”, “No puede ser…viendo esta linda entrevista donde se ve a una persona tan sencilla y sana de corazón. Hasta siempre ” y “Aquí se le ve muy bien ha Diego no entiendo qué pasó? De verdad que no creo que se haya caído”, por citar algunos.