La presentadora Vanesa Borghi pierde a su bebé recién nacido (FOTOS)

La famosa influencer revela desgarradora noticia

Envía un comunicado expresando la tristeza por la que está pasando

La argentina revela estar con el alma desgarrada

La presentadora Vanesa Borghi pierde a su bebé: Vanesa Borghi, acaba de vivir uno de los acontecimientos más difíciles que una mamá puede experimentar, la pérdida de un ser hijo. Fue a través de un comunicado emitido en Instagram, que reveló la terrible noticia a sus seguidores.

Con el alma desgarrada, la presentadora de 39 años comunicó la noticia a través de un video en donde mostró las imágenes junto a su esposo. Hace algunos meses, comunicó bastante feliz la noticia de su embarazo, sin embargo ahora que perdió a su hija, lo hizo de una forma bastante lamentable.

Famosa presentadora pierde a su bebé recién nacido

La conductora y modelo, reveló que ha perdido a su bebé, pues recién la dio a luz se confirmó que Clara, su hija, no resistió y perdió la vida. Con un desgarrador mensaje y bastante largo, Vanesa Borghi comunicó la desgarradora noticia y afirmó estar bastante afectada.

Comenzó de ésta forma el mensaje emitido: «Te Amamos Clara. Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza», escribió Borghi en su cuenta de Instagram.