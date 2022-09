Agradecida por el amor de la gente

Además de la entrevista que tuvo con ‘Molusco’, Pamela escribió en redes sociales: “Tal vez no me sienta super bien de salud, mano pero me siento extremadamente querida, agradecida y feliz, el amor, la preocupación y los buenos deseos de ustedes son lo más cabrón ever! GRACIAS !”.

“Trato de contestarlos todos per son un montón y la cabeza me duele mucho y no puedo quedar mucho pegá del celo, pero sepan que los agradezco de una forma que no les puedo ni explicar, los quiero mucho viboritas!!! Btw no se cohíban de enviar sabrosos bochinches, necesito salud!!!”, comentó en tono jocoso.