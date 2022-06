Preolímpico sub 20 México vs Guatemala

En busca por el pase a semifinales

¿Quién ganará?

México vs Guatemala. Los jóvenes futbolistas de la selección mexicana sub 20, se encuentran disputando el torneo preolímpico de la categoría sub 20, en donde México es una potencia mundial. Esta noche enfrentaron a su similar de Guatemala en los Cuartos de final del torneo.

Cabe recordar que la selección azteca llegó a esta fase con goleadas sobre sus rivales en la fase de grupos, imponiendo autoridad en la zona de Concacaf. Sin embargo, en este encuentro los dirigidos por Luis Pérez se la vieron bastante difícil durante el el partido rumbo a la semifinal.

México vs Guatemala: Fracaso mexicano

A pesar de haber llegado embalados con varios goles de diferencia a su favor, México confirma un nuevo fracaso, tras quedar eliminado del Preolímpico en la categoría sub 20. La selección de Guatemala se encargó de mandar a su casa a los mexicanos por medio de los penales.

Durante los 90 minutos, los aztecas no lograron obtener un dominio total del encuentro, ya que antes de culminar el primer tiempo, los guatemaltecos se fueron adelante en el marcador. Esto complico muy seriamente al cuadro Tricolor quien hasta el 74 Esteban Lozano logró conseguir el empate.