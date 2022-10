Y es que a través del portal de entretenimiento, se asegura que las pocas amigas que la actriz tiene actualmente están preocupadas por ella porque se está quedando sola aparentemente porque su actitud es difícil y no ayuda a tener una buena relación con la gente a su alrededor lo que empeoró con la muerte de la madre de Verónica Castro hace dos años.

Para ejemplos dio a Valeria Liberman y Paola Eraso quienes tuvieron altercados con Verónica Castro y a una de ellas hasta le habría tratado de pegar en una plaza comercial por lo que hasta tuvo que pagar 10 mil dólares de multa para que no la detuvieran, según palabras de la amiga de ‘Rosa Salvaje’ estaría en su peor etapa de soledad.

La amiga contó que Verónica Castro es una mujer manipuladora y que sabe perfectamente cómo se maneja y la razón principal por la que sus ex nueras no permiten que vea a sus nietos es porque la actriz aparentemente les habría hecho la vida ‘de cuadritos’ a ellas durante el tiempo que fueron parejas de Cristian.

¿Los hijos de Verónica Castro no la toleran?

Mientras la allegada a Verónica Castro aseguró que la actriz es cercana sólo a su hermano José Alberto, mientras que a sus otros dos no, lo que sucede con sus hijos llama más la atención pues Cristian está viviendo en Argentina y de vez en cuando la llama para saber cómo está, pero de ahí no pasa y casi no se ven.

El otro caso es el de Michelle quien tenía buena relación con su mamá hasta que decidió casarse hace cinco años con su mujer y Verónica Castro se molestó porque supuestamente ella no aprobaba ese matrimonio lo que la hizo distanciarse de su hijo menor, por lo que aparentemente la actriz se está quedando sola al apartar a todos de su vida.