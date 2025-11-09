Preocupa la salud de Cristy: madre de Christian Nodal habría cancelado su cumpleaños por complicaciones

Salud de mamá de Christian Nodal

Canceló su cumpleaños en Guadalajara

Enfrentó cáncer de colon en 2022

La familia de Christian Nodal enfrenta nuevamente momentos difíciles. Diversos reportes aseguran que su madre, Cristy Nodal, estaría “delicada de salud”, motivo por el cual tuvo que cancelar la celebración de su cumpleaños el pasado 5 de noviembre, una fecha que tradicionalmente festeja en grande junto a sus seres queridos.

Dicha información fue difundida por la periodista Adri Toval a través de su cuenta de Instagram el 7 de noviembre, donde explicó que la salud de la empresaria se habría complicado en los últimos días.

“La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó”, escribió la comunicadora.

Toval añadió que, “por respeto a la familia”, no revelará detalles sobre el padecimiento, pero aseguró que “la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes”.

Una batalla de años contra el cáncer

Aunque no se ha confirmado oficialmente cuál es el diagnóstico actual de Cristy Nodal, se sabe que la madre del cantante ha enfrentado duros episodios de salud en los últimos años, incluyendo una larga lucha contra el cáncer.

Fue en 2022, fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon, pero logró superarlo contra todo pronóstico. La propia Cristy compartió entonces en redes sociales que el tumor había desaparecido milagrosamente poco antes de la cirugía en la que se lo extirparían.

“En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien”, escribió la madre del artista en aquel momento.

También relató que desde 2021 comenzó a sufrir fuertes molestias estomacales que la llevaron a someterse a diversos procedimientos, hasta que en marzo de 2022 los médicos detectaron el tumor que después desapareció inexplicablemente.