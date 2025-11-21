¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch al coronarse en Miss Universo 2025?
Publicado el 11/21/2025 a las 15:27
La mexicana Fátima Bosch ganó la final de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la nueva portadora de la corona y en la ‘mujer más hermosa del mundo’, un título que además viene acompañado de una serie de premios económicos y beneficios exclusivos durante su reinado.
Victoria Kjaer, actual Miss Universo, entregó esta noche la corona a la tabasqueña Fátima Bosch durante el certamen celebrado en Tailandia.
La corona de este año lleva por nombre The Lumière de l’Infini, que significa “luz del infinito”, según El Financiero.
Revelan el premio millonario de Fátima Bosch
Es una pieza elaborada con perlas de mar de tonalidad dorada y diamantes.
Imagen TV, encargada de la transmisión para México, explicó en un reportaje que la joya tiene un valor de 5 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 91 millones 715 mil pesos mexicanos.
Como parte del protocolo del certamen, la corona simboliza el inicio del reinado y es la pieza más emblemática del concurso.
Mudanza a Nueva York y beneficios anuales
De acuerdo con Telemundo, Fátima Bosch se muda a un lujoso departamento en Nueva York, Estados Unidos.
Durante su estancia, todos los gastos del hogar están cubiertos: alimentación, mantenimiento y servicios asociados a su vivienda oficial.
Este cambio de residencia forma parte del paquete tradicional que reciben las ganadoras de Miss Universo.
La organización del certamen proporciona además un equipo profesional para acompañar a la reina en cada presentación pública.
Entre estos apoyos se incluyen maquillistas experimentados, stylists especializados y asesores personales enfocados en su imagen y bienestar.
El objetivo es garantizar que la nueva Miss Universo cumpla con su agenda internacional bajo los estándares establecidos por el concurso.
Premios económicos del reinado
Como ganadora del 74° certamen de Miss Universo, Fátima Bosch recibirá un premio directo de 250 mil dólares.
Esta cantidad equivale a alrededor de 5 millones de pesos mexicanos.
Además del premio inicial, la organización le otorga un salario mensual de 50 mil dólares durante todo el año que dure su reinado.
En total, esta remuneración anual representa aproximadamente 12 millones de pesos mexicanos.
El salario forma parte del contrato que cubre cada una de sus actividades, apariciones y compromisos oficiales.
Este monto está diseñado para respaldar los gastos derivados de su rol y para mantener la imagen pública que exige el certamen.
Como beneficio adicional, Bosch tendrá acceso a boletos gratuitos para vuelos, especialmente cuando deba acudir a eventos, concursos, entrevistas o compromisos internacionales.
Estos patrocinios permiten que la ganadora cumpla la intensa agenda que caracteriza su año como Miss Universo.