¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch al coronarse en Miss Universo 2025?

Fátima Bosch gana Miss Universo

Recibe premios millonarios 2025

Corona valuada en millones

La mexicana Fátima Bosch ganó la final de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la nueva portadora de la corona y en la ‘mujer más hermosa del mundo’, un título que además viene acompañado de una serie de premios económicos y beneficios exclusivos durante su reinado.

Victoria Kjaer, actual Miss Universo, entregó esta noche la corona a la tabasqueña Fátima Bosch durante el certamen celebrado en Tailandia.

La corona de este año lleva por nombre The Lumière de l’Infini, que significa “luz del infinito”, según El Financiero.

Revelan el premio millonario de Fátima Bosch

🔴 #NoTeLoPierdas l ¡Orgullo mexicano en lo más alto! #FátimaBosch se lleva la corona #MissUniverso2025 👑México empata récord histórico con EU y Venezuela tras sumar su cuarto título 🇲🇽 Conoce todos los detalles👇https://t.co/LQBiMkFr34 pic.twitter.com/83TTt1dmMe — Conexión H (@h_conexion) November 21, 2025

Es una pieza elaborada con perlas de mar de tonalidad dorada y diamantes.

TE PUEDE INTERESAR: Estas fueron las primeras palabras de Fátima Bosch tras coronarse en Miss Universo 2025

Imagen TV, encargada de la transmisión para México, explicó en un reportaje que la joya tiene un valor de 5 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 91 millones 715 mil pesos mexicanos.

Como parte del protocolo del certamen, la corona simboliza el inicio del reinado y es la pieza más emblemática del concurso.