El premio del Powerball alcanza cifra histórica y se acerca a los 900 millones
Publicado el 12/07/2025 a las 14:04
- Premio del Powerball 2025
- Sorteo clave este lunes
- Opciones de pago millonarias
El premio mayor del Powerball volvió a aumentar tras un fin de semana sin ganadores, alcanzando un estimado de 875 millones de dólares.
La cifra convierte este acumulado en el segundo más grande del año y en uno de los premios más altos registrados desde la creación del juego.
El sorteo del sábado no arrojó ningún boleto con la combinación completa, lo que provocó que el monto se elevara de manera significativa.
Los organizadores confirmaron que los números extraídos fueron 13, 14, 26, 28, 44 y el Powerball 7.
Expectativa por el próximo sorteo
El siguiente sorteo está programado para la noche del lunes 8 de diciembre, fecha en la que podría cambiar la vida de algún participante.
Aunque el acumulado crece, las probabilidades de acertar todos los números siguen siendo extremadamente bajas: una entre 292 millones.
Los jugadores que resulten ganadores deberán decidir entre recibir un pago único estimado en 403.6 millones de dólares o un premio anualizado distribuido en varias décadas.
Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y estatales, lo que reduce el monto final recibido por el ganador.
Un premio que ya hace historia
Este bote se convierte en el mayor premio del Powerball desde septiembre, cuando un acumulado de 1,787 millones fue dividido entre dos boletos vendidos en Missouri y Texas.
En la clasificación histórica del juego, el premio actual ocupa el séptimo lugar entre los más altos registrados.
El crecimiento acelerado del acumulado responde a la ausencia de ganadores durante múltiples sorteos consecutivos.
El juego mantiene su popularidad a pesar de las bajas probabilidades, en parte porque ofrece algunos de los premios más altos entre las loterías estadounidenses.
Cómo participar en el sorteo
Para participar, los jugadores deben adquirir un boleto de 2 dólares y seleccionar cinco números blancos del 1 al 69, además de un número rojo del 1 al 26.
El premio mayor se obtiene al acertar los cinco números blancos en cualquier orden junto con el número rojo correspondiente.
Si nadie lo acierta, el acumulado continúa creciendo hasta el siguiente sorteo, lo que alimenta el interés y la venta de boletos.
Los montos millonarios suelen atraer a nuevos jugadores que buscan aprovechar la oportunidad, aunque estadísticamente la posibilidad de ganar siga siendo remota.
Impacto social del Powerball
Desde su inicio en 1992, Powerball ha generado aproximadamente 36 mil millones de dólares destinados a programas y causas benéficas en los estados participantes.
Estos fondos suelen invertirse en educación, infraestructura y proyectos comunitarios, según información del propio juego.
El incremento constante de los premios también beneficia a las loterías estatales, que utilizan una parte de las ventas para programas públicos.
La expectativa por el nuevo sorteo podría impulsar una ola adicional de compras en los próximos días.
Un acumulado que podría seguir aumentando
Si nuevamente no hay ganadores el lunes, el premio podría superar la barrera de los 900 millones y acercarse a cifras históricas para diciembre.
Los jugadores habituales y quienes participan por primera vez enfrentan las mismas probabilidades, pero la magnitud del premio vuelve la jornada particularmente atractiva.
El Powerball continuará acumulándose hasta que un boleto logre coincidir con la secuencia completa, un evento raro pero siempre posible.
Mientras tanto, miles de personas en todo el país ya preparan sus combinaciones y esperan que el lunes sea el día en que la suerte finalmente toque su puerta, apuntó ‘ABC News‘.