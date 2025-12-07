El premio del Powerball alcanza cifra histórica y se acerca a los 900 millones

Premio del Powerball 2025

Sorteo clave este lunes

Opciones de pago millonarias

El premio mayor del Powerball volvió a aumentar tras un fin de semana sin ganadores, alcanzando un estimado de 875 millones de dólares.

La cifra convierte este acumulado en el segundo más grande del año y en uno de los premios más altos registrados desde la creación del juego.

El sorteo del sábado no arrojó ningún boleto con la combinación completa, lo que provocó que el monto se elevara de manera significativa.

Los organizadores confirmaron que los números extraídos fueron 13, 14, 26, 28, 44 y el Powerball 7.

Expectativa por el próximo sorteo

El siguiente sorteo está programado para la noche del lunes 8 de diciembre, fecha en la que podría cambiar la vida de algún participante.

Aunque el acumulado crece, las probabilidades de acertar todos los números siguen siendo extremadamente bajas: una entre 292 millones.

Los jugadores que resulten ganadores deberán decidir entre recibir un pago único estimado en 403.6 millones de dólares o un premio anualizado distribuido en varias décadas.

Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y estatales, lo que reduce el monto final recibido por el ganador.