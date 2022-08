El ganador del sorteo millonario no ha reclamado su premio

La bolsa de más de un billón de dólares no ha sido reclamada

El sorteo Mega Millions se jugó el pasado 29 de julio

Billón dólares Mega Millions. El pasado mes de julio, el sorteo millonario del Mega Millions tuvo por primera vez una gran cantidad de dinero acomulado, la bolsa estaba garantizada por más de un billón de dólares. Tras jugarse la lotería, se dio a conocer que si hubo un afortunado ganador, sin embargo, un mes después aún no ha aparecido para reclamarlo.

De acuerdo con el New York Post, ha pasado un mes desde que se dio a conocer los números ganadores del Mega Millions donde el premio mayor fue de $1,340 millones de dólares. Hasta el día el de este viernes 26 de agosto, nadie se ha hecho presente para reclamar su premio.

No han reclamado el premio del Billón de dólares de Mega Millions

Cabe recordar que este juego de la lotería se llevó a cabo el pasado 29 de julio, donde el boleto ganador se había vendido en una gasolinera Speedway en Des Plaines, Illinois. El enorme premio mayor marcó el premio de lotería más grande jamás ganado en Illinois y el tercer premio de lotería más grande jamás ganado en los EE. UU.

Según el portal New York Post, no resulta extraño que nadie ha reclamado su premio debido a la increíble cantidad que se va a entregar: “Para un premio de esta magnitud, no es raro que el ganador tarde un poco en reclamarlo”, dijo el director de la Lotería de Illinois, Harold Mays , una semana después del sorteo. “Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”.