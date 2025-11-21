Premier League adopta tácticas de la NFL para revolucionar

La Premier League atraviesa una transformación táctica: cada vez más equipos utilizan conceptos inspirados en la NFL para diseñar jugadas a balón parado.

Lo que comenzó como una tendencia aislada se ha convertido en una avalancha que hoy define goles, estrategias y partidos completos en Inglaterra.

En las últimas cinco temporadas, el balón parado pasó de ser un recurso complementario a uno de los pilares ofensivos más estudiados.

Arsenal, Brentford, Tottenham, Aston Villa y Crystal Palace se han convertido en referentes, perfeccionando rutinas que mezclan movimientos coreografiados, bloqueos, pantallas y formaciones que recuerdan directamente al fútbol americano.

De Inglaterra 2018 a la influencia de la NFL

El punto de quiebre moderno se dio en Rusia 2018.

Inglaterra sorprendió al mundo con su efectividad en jugadas a balón parado: 75% de sus goles llegaron desde tiros libres, penales o córners.

Allí nació el famoso “Love Train”, formación inspirada en rutas ofensivas de la NFL que alineaba a tres o cuatro jugadores muy juntos para dispersarse al momento del impacto del balón y generar caos en la defensa rival.

Gareth Southgate admitió después que colaboraron con entrenadores de los Atlanta Falcons, adoptando conceptos de movimiento, engaño y desmarque.

Hoy, esa influencia es visible en la Premier: rutinas complejas, marcajes arrastrados por bloqueos “legales” y formaciones diseñadas para liberar a un jugador clave, como si fuera un receptor buscando recibir el pase del quarterback.

Arsenal y Aston Villa: pantallas, bloqueos y rutas al estilo NFL

Arsenal y su sistema para liberar a Gabriel

El equipo de Mikel Arteta es el mejor de la liga a balón parado.

Desde 2023-24, encabeza los números en goles esperados y cantidad de goles desde córners.

Arteta y su entrenador Nicolas Jover mantienen un vínculo directo con Sean McVay de los LA Rams, intercambiando ideas y conceptos.

La jugada más emblemática: agrupar a varios jugadores lejos del primer palo para que todos ataquen la misma zona en carrera.

Ese caos abre espacio para Gabriel Magalhães, el mejor rematador del equipo, replicando la lógica de la NFL: “crear espacio para la estrella”.

Aston Villa y los bloqueos tipo NBA/NFL

El Villa emplea pantallas y bloqueos que provocaron incluso protestas de entrenadores rivales.

En un duelo ante Lille, Morgan Rogers empujó sutilmente a un rival para liberar el área donde Ollie Watkins remató solo.

La clave: hacerlo sin excederse, igual que un receptor o corredor que busca librarse de una marca sin cometer una infracción evidente.

En tiros libres también aparecen estos mecanismos:

Colocarse junto a la barrera, empujarla o abrir espacios, aunque algunas jugadas han sido anuladas por falta de sutileza, como la de Marc Guéhi que invalidó un gol de Eberechi Eze.

Movimientos de receptores: el caso Merino

Mikel Merino reveló que aprendió técnicas directamente de Cam Jordan, defensivo de los New Orleans Saints.

Sus movimientos en córners recuerdan a rutas de receptores abiertos: cortes rápidos, giros, quiebres y uso de brazos para liberarse, igual a un pass rusher escapando del liniero ofensivo.

Contra Chelsea aplicó el corte descendente para soltar la marca de Reece James y anotar de cabeza. En otros partidos imitó pasos cortos, fintas y giros estudiados de la NFL.