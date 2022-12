“Es una tendencia que ya está en marcha. Los padres saben que llamaran a sus hijos de ese modo de todas maneras, así que ya no se toman la molestia con el nombre completo” dijo Steph. Espera ver que los nombres largos comiencen a descender en la escala de popularidad dándole espacio a las versiones cortas de estos.

Otra de las tendencias que Stephanie cree que podríamos ver en el próximo año son los nombres cortos y los apodos que se le dan a los nombres para no usar la versión larga. Coffield cree que nombres que realmente son apodos de otros lograrán ser más populares que sus versiones largas, como es el caso de Chris que puede ser por Christopher o Christian.

Ha lanzado un libro de nombres para bebés

Stephanie ha lanzado un libro recientemente por medio de Amazon bajo el titulo de “Los nombres no tienen género”. El cuál se encuentra dividido en distintas categorías tales como popular, poco común, además de incluir el significado de cada uno y cual es su origen, además de asegurar que no repite ninguno, sin embargo tal como lo indica el nombre del libro no hay división alguna de niño o niña.

El libro cuenta con una puntuación de 4.8 sobre 5 estrellas en el portal. Además de tener comentarios positivos de las personas que ya han adquirido el libro donde muestran lo felices que están con sus compra debido al contenido de éste. “El mejor libro de nombres ya sea que quieras nombrar a un bebé o a un personaje de tu nuevo libro” dice uno de los comentarios, dejando ver que se le puede dar más de un uso al libro.