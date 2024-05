Vieira Vidente predice que pasará con Maripily y Lupillo Rivera

Vieira Vidente predice conflictos futuros

¿Lupillo demandará a Maripily?

¿Qué les espera a ambos en lo que resta del año?

Tal parece que La Casa de los Famosos seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo.

En su video más reciente en su canal de YouTube, Vieira Vidente predice que pasará tanto con Maripily como con Lupillo Rivera.

Cabe recordar que mientras la boricua fue la ganadora de este reality show, el cantante quedó en tercer puesto. Muchos creían que él ganaría.

Sin embargo, la relación entre ellos no terminó de la mejor manera y los dimes y diretes no tienen para cuando terminar.

Vieira Videntes les ‘echa’ las cartas a Maripily y Lupillo

Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente les ‘echó’ las cartas a Maripily y Lupillo Rivera haciendo caso a los rumores que hay de ellos en redes sociales.

“Vamos a ver si en verdad él tiene la razón o sí ella estaría en problemas”, comentó la psíquica venezolana.

Pero antes, confirmó que el hermano de Jenni Rivera sentía que tenía ‘el gane’, pero se confió demasiado.

“Mis cartas me dicen que el pueblo mexicano no lo apoyó al cien por ciento. No hubo ese amor para Lupillo, no tuvo los seguidores que tuvo Maripily”, afirmó.