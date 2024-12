Nuevas predicciones de Mhoni Vidente a unos días de terminar el 2024

No dejó pasar mucho tiempo para entrar de lleno con sus más recientes revelaciones.

Para finalizar con este impactante tema, Mhoni Vidente quiso dejar en claro que la gente no sufrirá ningún daño de parte de estos drones.

No obstante, si se presentarán más drones en más lugares más adelante.

De acuerdo con información de The Associated Press, las autoridades de EEUU no saben quién mandó estos drones.

Una de las teorías apunta a que son parte de un complot orquestado por operadores extranjeros (VEA EL VIDEO AQUÍ).