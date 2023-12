Estrellas que se han muerto en 2023 de Death List

La reina del rock and roll muere a los 83 años

Entre las predicciones cumplidas de Death List para este 2023 se encuentra la del fallecimiento de Tina Turner a los 83 años de edad.

La reina del rock and rollo murió luego de sufrir diferentes enfermedades por varios años en su casa ubicada en Küsnacht, Suiza.

A la cantante se le recuerda por temas como What’s love got to do with it, The best y We don’t need another hero, entre otros.

Era la segunda ocasión que la artista de origen estadounidense aparecía en esta trágica lista.