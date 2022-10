Esto se dio a conocer a través de una predicción que el profesor de economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini de 64 años hizo referente a la implementación de un arma nuclear que terminaría atacando a EEUU, según lo reportó el diario New York Post .

Predicción Dr Doom EEUU. Las amenazas rusas en contra de Ucrania no cesan, constantes han sido los bombardeos que Putin ha ordenado lanzar contra los ucranianos, pero ahora una noticia a encendido las alarmas tras darse a conocer que EEUU podría estar en gran riesgo de ser atacado por un arma nuclear.

Razón por la que el profesor de 64 años se está replanteando sí seguir viviendo en Nueva York ya que lo que él quiere es sobrevivir, "Estar en la ciudad de Nueva York no es seguro", añadió ante su predicción del posible ataque con un arma nuclear a Estados Unidos.

Nouriel Roubini, profesor de Nueva York, asegura que un desastre natural se avecina a Nueva York

Pero esa no fue la única predicción que lanzó ligada a ese fuerte ataque, pues The New York Post señaló que el Dr. Doom mencionó que incluso si Manhattan logra evitar la aniquilación nuclear, aún existe la posibilidad de la existencia de un desastre natural, algo similar al huracán Sandy que inundó a Nueva York en el 2012.

Pero según el profesor de 64 años este sería "mucho, mucho peor", y aseguró que "en los próximos 20 años, la mayor parte del centro de Nueva York estará bajo el agua". Así fue como inició la predicción de un futuro infernal para esa ciudad tras la predicción del Dr. Doom sobre el ataque de Rusia con un arma nuclear a Estados Unidos.