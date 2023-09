Inteligencia Artificial revela que Peso Pluma será asesinado y dice cuándo

Predicción de tragedia inminente

Amenazas de muerte a Peso Pluma

Impacto en redes sociales

¡Lo que le faltaba a Peso Pluma! La Inteligencia Artificial (IA) hizo una terrible predicción para el cantante.

Se trata de un video, que está a punto de llegar a las 9 millones de reproducciones, donde se dice que asesinarán a ‘La Doble P’.

Lo peor de todo es que incluso se comparte la fecha exacta en que pasará esta tragedia que vestiría de luto a sus seguidores.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas recibió amenazas por medio de narcomantas que incluso lo orillaron a cancelar el concierto que daría en Tijuana.

Narcos tendrían en la mira al cantante mexicano

En primer lugar, este video muestra a Peso Pluma, creado por la Inteligencia Artificial (IA), con una terrible predicción.

«Puede que me asesinen el 14 de octubre…. Me he visto envuelto en una gran polémica en estos últimos días».

A continuación, el cantante ‘dice’ que actualmente ha sido amenazado por un grupo de narcos originarios de México.

«Soy uno de los cantantes revelación de este año luego de haberme hecho mundialmente famoso con mi canción Ella baila sola». Aún habría más.