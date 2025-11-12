Tu Navidad será más cara: suben precios por aranceles de Trump

Los precios más caros en Navidad se deben a los aranceles de Trump que elevan los costos de productos importados. Cómo reducir tu gasto.

Los nuevos aranceles aumentan los costos de productos importados.

Los consumidores pagarán más por juguetes, ropa y electrónicos.

Los precios más caros en Navidad afectan más a las familias latinas.

Las compras navideñas de este año serán más caras.

Según un análisis de LendingTree, los aranceles del gobierno de Donald Trump trasladarán a los consumidores más de 28,600 millones de dólares en costos adicionales durante las fiestas.

Los nuevos gravámenes a las importaciones ya se sienten en los bolsillos, generando precios más caros en Navidad.

¿Por qué suben los precios en Navidad?

Los aranceles de Trump actúan como un impuesto sobre los productos importados.

Las empresas pagan más por traer mercancías de países como China o Vietnam, y ese costo adicional se traslada directamente a los compradores.

Decoraciones, juguetes, árboles artificiales y aparatos electrónicos se fabrican en su mayoría fuera de EE. UU.

Algunos artículos pagan tarifas que superan el 100 %, elevando el precio final de los regalos.

El impacto en los consumidores

🎄 ¡Los árboles de Navidad podrían escasear este año! Importadores advierten que los aranceles por la guerra comercial entre Estados Unidos y Asia provocarán menos oferta y precios más altos en árboles artificiales, luces y adornos 📉 #4Noticiashttps://t.co/69HWwyXW0i — TV4Noticias (@TV4NotiOficial) October 8, 2025

LendingTree estima que cada persona pagará 132 dólares adicionales en promedio esta temporada.

La electrónica es el rubro más afectado, con un aumento promedio de 186 dólares por comprador, seguida de ropa y accesorios con 82 dólares.

Para los minoristas, esto representa un desafío: o suben precios y arriesgan perder clientes, o absorben parte del costo y reducen sus márgenes.

Cómo enfrentar los precios más caros en Navidad

Compra con anticipación

Los precios tienden a subir en diciembre, y la variedad disminuye.

Elige productos nacionales

Muchos artículos fabricados en EE. UU. no pagan aranceles y tienen entrega más rápida.

Compara y ajusta

Busca versiones más simples de los regalos o alternativas en otras categorías.

Aprovecha descuentos digitales

Las promociones de Black Friday y Cyber Monday aún ofrecen oportunidades de ahorro.

Opta por regalos no materiales

Experiencias o servicios pueden ser opciones más económicas y significativas.

Impacto para la comunidad hispana

Incertidumbre: ¿Cómo los aranceles de Trump afectarán las compras navideñas en Estados Unidos? https://t.co/JpKw2QQOfx — Diario Gestión (@Gestionpe) July 20, 2025

Para las familias latinas, que suelen gastar en regalos para grandes grupos, los precios más caros en Navidad pueden alterar el presupuesto familiar.

Los aranceles de Trump encarecen artículos básicos para las fiestas, como ropa o productos electrónicos, reduciendo el poder de compra de muchos hogares.

Organizar las compras y establecer un presupuesto anticipado puede evitar deudas innecesarias durante las fiestas.

Qué sigue

Economistas prevén que las medidas arancelarias continuarán afectando los precios hasta 2026.

Mientras tanto, la recomendación es comprar con planificación, priorizar lo esencial y buscar opciones nacionales para mitigar el impacto.