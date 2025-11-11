Trump dice que hay precios más bajos y sueldos más altos ¿Es cierto?

Trump asegura que los precios en Estados Unidos bajaron y los sueldos subieron.

Encuestas revelan que la mayoría de los latinos no perciben esa mejora.

Los economistas advierten que los aranceles elevan el costo de vida.

El presidente Trump afirma que su política económica ha traído estabilidad, con precios más bajos y salarios más altos.

Pero los datos de encuestas y estudios recientes muestran que muchos estadounidenses, especialmente los latinos, siguen enfrentando gastos crecientes y sienten poco alivio económico.

Precios en Estados Unidos: el discurso oficial vs la realidad cotidiana

Según un artículo publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca, la administración Trump asegura que la inflación está bajo control y que los precios en Estados Unidos comienzan a bajar.

El documento cita un informe de DoorDash sobre el comercio local para respaldar esa afirmación, destacando que “los costos cotidianos están disminuyendo y los salarios están subiendo”.

Sin embargo, las encuestas presentan una visión distinta:

Un estudio de Harris indica que el 74% de los estadounidenses dice que sus gastos mensuales aumentaron al menos $100 en comparación con el año anterior, según The Guardian.

La percepción de alivio económico, por tanto, no coincide con la experiencia de la mayoría de los consumidores.