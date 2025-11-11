Trump dice que hay precios más bajos y sueldos más altos ¿Es cierto?
Publicado el 11/11/2025 a las 10:11
- Trump asegura que los precios en Estados Unidos bajaron y los sueldos subieron.
- Encuestas revelan que la mayoría de los latinos no perciben esa mejora.
- Los economistas advierten que los aranceles elevan el costo de vida.
El presidente Trump afirma que su política económica ha traído estabilidad, con precios más bajos y salarios más altos.
Pero los datos de encuestas y estudios recientes muestran que muchos estadounidenses, especialmente los latinos, siguen enfrentando gastos crecientes y sienten poco alivio económico.
Precios en Estados Unidos: el discurso oficial vs la realidad cotidiana
Según un artículo publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca, la administración Trump asegura que la inflación está bajo control y que los precios en Estados Unidos comienzan a bajar.
El documento cita un informe de DoorDash sobre el comercio local para respaldar esa afirmación, destacando que “los costos cotidianos están disminuyendo y los salarios están subiendo”.
Sin embargo, las encuestas presentan una visión distinta:
Un estudio de Harris indica que el 74% de los estadounidenses dice que sus gastos mensuales aumentaron al menos $100 en comparación con el año anterior, según The Guardian.
La percepción de alivio económico, por tanto, no coincide con la experiencia de la mayoría de los consumidores.
Sueldos en Estados Unidos: entre los aumentos y la pérdida de poder adquisitivo
Aunque los salarios nominales han crecido en algunos sectores, los economistas advierten que la inflación acumulada ha reducido el poder de compra.
- El Laboratorio de Presupuesto de Yale calculó que los aranceles impulsados por la administración Trump podrían generar un aumento promedio de $2.300 al año por hogar, equivalente a $191 adicionales mensuales.
Esto significa que, aunque los sueldos en Estados Unidos pueden ser más altos en papel, su impacto real en los bolsillos de las familias es menor debido al incremento de precios.
Impacto en la comunidad latina
Los hogares latinos han sido especialmente golpeados por el aumento en la vivienda, transporte y alimentos.
- Dos de cada tres latinos registrados para votar creen que el gobierno no ha hecho lo suficiente para reducir el costo de vida, según una encuesta de UnidosUS.
Además, el pesimismo económico se refleja en el comportamiento político: más latinos se muestran indecisos o críticos respecto a las políticas actuales, aunque antes apoyaron en mayor medida a candidatos republicanos.
- La diferencia entre el discurso gubernamental y la realidad cotidiana se siente con fuerza en comunidades donde cada dólar cuenta.
Qué dicen las encuestas y los estudios
La encuesta de Harris coincide con los datos del informe de Yale: los aranceles afectan directamente el nivel de precios y los ingresos de los hogares.
UnidosUS también advierte que la falta de medidas claras para reducir costos podría influir en las elecciones de medio término de 2026.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que los precios en Estados Unidos están bajando, una afirmación que los consumidores aún no perciben en su día a día.
Qué sigue
Con las elecciones en el horizonte, el desafío para la administración será convencer a los votantes, en especial a los latinos, de que la economía realmente mejora.
Por ahora, la mayoría sigue midiendo el éxito económico no por los discursos, sino por lo que puede pagar cada fin de mes: renta, gasolina y alimentos.