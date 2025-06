Nuevas cifras del IPP: ¿Qué dicen los precios mayoristas sobre la inflación?

En los últimos años, los precios han sido un tema que preocupa a millones de trabajadores latinos que viven en EE. UU.

Ir al supermercado, pagar la renta o llenar el tanque del auto se ha vuelto más caro desde la pandemia.

Por eso, cada vez que el gobierno publica nuevos datos sobre inflación, hay que prestar atención: reflejan cómo se moverán los precios en el futuro cercano.

La noticia más reciente es que los precios al por mayor subieron ligeramente en mayo, tal como lo muestra Bloomberg TV en su publicación de X, lo cual podría ser una señal positiva de estabilidad.

US producer price inflation increased by less than forecast in May, as the producer price index rose 0.1%. Meanwhile, recurring applications for US unemployment benefits rose to the highest since the end of 2021. Michael McKee reports https://t.co/n1lsawfSl6 pic.twitter.com/fn236LaggN

— Bloomberg TV (@BloombergTV) June 12, 2025