Precios de gasolina son los más bajos para el Día de Acción de Gracias desde la pandemia
Publicado el 11/25/2025 a las 10:41
- Los precios de gasolina serán los más bajos desde 2021.
- El descenso aliviará a quienes viajarán para reunirse con sus familias.
- Los costos podrían seguir bajando en las próximas semanas.
El país se prepara para uno de los fines de semana más transitados del año con un dato clave: los precios de gasolina alcanzarán su punto más bajo desde 2021.
Según GasBuddy, el promedio nacional será de $3.02 por galón, el mismo registro que en 2024, lo que representa un respiro para millones de familias.
La Casa Blanca destaca que esta caída ayudará a reducir el gasto en viajes durante el Día de Acción de Gracias.
Precios de gasolina más bajos en EE.UU.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que “Trump ofrece los precios de gasolina más bajos del Día de Acción de Gracias desde la pandemia”.
Trump serving up lowest Thanksgiving Day gas prices since the 2021 pandemichttps://t.co/lhTzbc4unG
— Karoline Leavitt (@PressSec) November 24, 2025
Añadió que la agenda energética del presidente está impulsando reducciones que benefician directamente a las familias estadounidenses.
Los datos de GasBuddy señalan que el precio promedio será de $3.02 por galón, cifra que representa el punto más bajo desde 2021, cuando el galón costaba $3.40.
Según The National Desk, se estima que 100.000 millones de personas viajarán esta semana para reunirse con familiares y seres queridos, un número que requiere combustible accesible para no impactar los presupuestos.
Además, Leavitt anticipó que los precios podrían continuar bajando hacia fin de año.
Ese alivio también se refleja en los alimentos: la American Farm Bureau Federation reportó que la cena clásica para 10 personas costará $55.18, una disminución del 5 % comparada con 2024.
Esto incluye la caída del 16 % en el precio del pavo congelado.
Impacto en la comunidad latina
Para muchas familias latinas que viajan en carro durante el Día de Acción de Gracias, estos precios de gasolina más bajos llegan en un momento crucial.
El auto sigue siendo el medio principal para visitar a familiares en otros estados o ciudades, por lo que un costo menor por galón se traduce en más oportunidades de ahorro.
Además, la reducción en el precio de alimentos tiene impacto directo en los gastos del hogar.
Preparar la cena festiva será más accesible, algo especialmente importante para hogares latinos que suelen cocinar para grandes grupos familiares.
Qué dicen las fuentes sobre el precio de alimentos
Leavitt aseguró que “el presidente Trump está reduciendo los precios de la gasolina y generando ahorros significativos para las familias estadounidenses”.
La American Farm Bureau Federation reportó que la cena típica de Acción de Gracias es ahora un 5 % más barata.
Qué sigue
Si la tendencia continúa, diciembre podría cerrar con precios estables o incluso más bajos.
- Esto aliviaría la presión económica en una temporada donde aumentan los gastos familiares y de transporte.
Los consumidores podrán planear viajes y compras con más flexibilidad mientras los precios sigan controlados.