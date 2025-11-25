Precios de gasolina son los más bajos para el Día de Acción de Gracias desde la pandemia

Los precios de gasolina serán los más bajos desde 2021.

El descenso aliviará a quienes viajarán para reunirse con sus familias.

Los costos podrían seguir bajando en las próximas semanas.

El país se prepara para uno de los fines de semana más transitados del año con un dato clave: los precios de gasolina alcanzarán su punto más bajo desde 2021.

Según GasBuddy, el promedio nacional será de $3.02 por galón, el mismo registro que en 2024, lo que representa un respiro para millones de familias.

La Casa Blanca destaca que esta caída ayudará a reducir el gasto en viajes durante el Día de Acción de Gracias.

Precios de gasolina más bajos en EE.UU.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que “Trump ofrece los precios de gasolina más bajos del Día de Acción de Gracias desde la pandemia”.

Trump serving up lowest Thanksgiving Day gas prices since the 2021 pandemichttps://t.co/lhTzbc4unG — Karoline Leavitt (@PressSec) November 24, 2025

Añadió que la agenda energética del presidente está impulsando reducciones que benefician directamente a las familias estadounidenses.

Los datos de GasBuddy señalan que el precio promedio será de $3.02 por galón, cifra que representa el punto más bajo desde 2021, cuando el galón costaba $3.40.

Según The National Desk, se estima que 100.000 millones de personas viajarán esta semana para reunirse con familiares y seres queridos, un número que requiere combustible accesible para no impactar los presupuestos.

Además, Leavitt anticipó que los precios podrían continuar bajando hacia fin de año.

Ese alivio también se refleja en los alimentos: la American Farm Bureau Federation reportó que la cena clásica para 10 personas costará $55.18, una disminución del 5 % comparada con 2024.

Esto incluye la caída del 16 % en el precio del pavo congelado.