Trump quita aranceles sobre la carne y el café de Brasil ¿Ahora sí bajarán precios?
Publicado el 11/24/2025 a las 17:05
- Trump eliminó algunos aranceles para bajar precios de la carne y el café.
- Esta desición podría influir, pero no garantiza bajas inmediatas.
- En las próximas semanas se verá si el mercado responde con reducciones sostenidas.
El presidente Trump eliminó los aranceles sobre una larga lista de productos agrícolas de Brasil, incluidos la carne, el café y el jugo de naranja.
La medida busca aliviar el costo de alimentos básicos en un momento en que el presupuesto familiar está bajo presión.
Aunque el mercado reaccionó con una ligera caída en los precios, analistas advierten que la reducción no será automática y dependerá también de factores globales.
Un cambio que podría impactar los precios de la carne y el café
La decisión se formalizó mediante una orden ejecutiva que deja sin efecto el arancel del 40% impuesto este mismo año.
A mediados de noviembre, Trump ya había retirado un arancel adicional del 10%, pero aún faltaba la tasa más alta.
- Con este anuncio, los cambios aplican de forma retroactiva al 13 de noviembre.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró públicamente la medida y afirmó que la flexibilización responde a avances en las negociaciones bilaterales.
Trump señaló en el documento oficial que la modificación era “necesaria y apropiada” dada la información que recibió de sus funcionarios.
Brasil es un actor esencial en el mercado estadounidense:
- Además de ser el mayor exportador mundial de café y carne de res, era el principal proveedor de café para EE.UU. antes de los aranceles.
- Sus envíos de carne aumentaron en los últimos años debido a la escasez de ganado en el mercado norteamericano.
Aranceles a Brasil, impuestos a la importación y su efecto real
Estados Unidos importó bienes brasileños por 42.300 millones de dólares en 2024, incluidos cerca de 8.000 millones en alimentos.
Solo el café supera los 2.000 millones, mientras que la carne, el jugo de naranja y el azúcar representan miles de millones adicionales.
- Según el Departamento de Agricultura, el 80% del café sin tostar importado por EE.UU. provino de América Latina en 2023, con Brasil aportando el 35%.
Antes del anuncio, los precios del café habían subido alrededor del 40% interanual.
Tras conocerse la eliminación de los impuestos a la importación, los futuros del café arábico bajaron casi 2%, quedando en 3,69 dólares la libra.
Pero esta caída podría ser temporal: el clima, la producción y los costos logísticos influirán tanto como los aranceles a Brasil.
La carne tampoco responde de inmediato:
Aunque la medida reduce una barrera comercial costosa, los precios dependen de ciclos ganaderos, oferta interna, transporte y demanda global.
La comunidad latina y su preocupación por los precios
Para los hogares hispanos en EE.UU., los precios de la carne y el café son un termómetro directo del costo de vida.
- Son productos de consumo diario, presentes en la dieta de la mayoría de las familias latinas.
Por eso, cualquier ajuste que reduzca el impacto del supermercado puede marcar diferencia, sobre todo en un contexto de salarios ajustados y gastos al alza.
Aun así, el alivio podría tardar.
Los consumidores no siempre ven en las tiendas los efectos de inmediato porque los contratos de importación, la cadena de distribución y las variaciones del mercado tardan semanas en reflejarse en el precio final.
Qué dicen los funcionarios
Howard Lutnick, secretario de Comercio, afirmó en Fox Business que el presidente “se centrará en las pequeñas cosas que afectan el bolsillo de los estadounidenses, y las reducirá todas”, según una nota de Politico.
Agregó que Trump busca usar su estrategia comercial para “reducir los precios” y anticipó posibles mejoras para Navidad.
Qué sigue
El impacto completo se verá conforme avance diciembre.
Aunque la eliminación de los aranceles es un paso importante, los precios finales dependerán del ajuste de inventarios y de cómo reaccionen los distribuidores.
Si las condiciones globales acompañan, podría haber alivio en los precios de la carne y el café, pero aún no hay señales de una baja profunda ni garantizada.