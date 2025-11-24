Trump quita aranceles sobre la carne y el café de Brasil ¿Ahora sí bajarán precios?

Trump eliminó algunos aranceles para bajar precios de la carne y el café.

Esta desición podría influir, pero no garantiza bajas inmediatas.

En las próximas semanas se verá si el mercado responde con reducciones sostenidas.

El presidente Trump eliminó los aranceles sobre una larga lista de productos agrícolas de Brasil, incluidos la carne, el café y el jugo de naranja.

La medida busca aliviar el costo de alimentos básicos en un momento en que el presupuesto familiar está bajo presión.

Aunque el mercado reaccionó con una ligera caída en los precios, analistas advierten que la reducción no será automática y dependerá también de factores globales.

Un cambio que podría impactar los precios de la carne y el café

La decisión se formalizó mediante una orden ejecutiva que deja sin efecto el arancel del 40% impuesto este mismo año.

A mediados de noviembre, Trump ya había retirado un arancel adicional del 10%, pero aún faltaba la tasa más alta.

Con este anuncio, los cambios aplican de forma retroactiva al 13 de noviembre.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró públicamente la medida y afirmó que la flexibilización responde a avances en las negociaciones bilaterales.

Trump señaló en el documento oficial que la modificación era “necesaria y apropiada” dada la información que recibió de sus funcionarios.

Brasil es un actor esencial en el mercado estadounidense: