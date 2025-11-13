Trump promete reducir aranceles al café ¿Y la carne para cuándo?
Publicado el 11/13/2025 a las 16:16
- Gobierno reducirá aranceles agrícolas en productos importados.
- El precio del café podría bajar por primera vez en meses.
- Los alimentos en general seguirán con aumentos moderados.
La administración confirmó que anunciará un paquete de recortes arancelarios agrícolas para varios productos.
La medida llega en medio de altos costos en café y frutas, impulsados por tarifas sobre países exportadores.
Aunque se proyecta una baja significativa en algunos productos, otras categorías, como la carne, seguirán enfrentando incrementos debido a factores externos como sequías y escasez de ganado.
Precio del café: impacto directo de la reducción de aranceles
🚨🇺🇸 | Trump anunció que reducirá los aranceles al café para bajar su precio: “El único aumento es en la carne y el café. Vamos a bajar algunos aranceles, traer más café y hacerlo rápido, fácil, quirúrgico. Miren la energía, la gasolina: ¡Va a estar a 2 dólares! La economía es lo… pic.twitter.com/LoytKHxYvl
— La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) November 12, 2025
Scott Bessent afirmó que el precio del café bajará rápidamente tras recortes en aranceles aplicados a Brasil, Vietnam y Colombia.
Actualmente:
- Café tostado: +19% interanual
- Café instantáneo: +22% interanual
Reducir aranceles permitirá que ingresen productos con menos costos de importación.
Precios de alimentos: qué productos podrían bajar
Además del café, se prevén reducciones en:
- Plátanos
- Otras frutas tropicales
- Productos no cultivados en EE.UU.
Los precios de alimentos podrían mostrar alivio parcial, especialmente en frutas frescas.
¿Cuáles son los alimentos que seguirán subiendo?
El USDA proyecta que el aumento general de alimentos será de 2.7% en 2026, menor al promedio de la última década.
Sin embargo:
- Carne de res seguirá subiendo por sequía y menor oferta
- Ganaderos enfrentan disminución de producción
- Algunas carnes alternativas subirán más lento, pero sin baja prevista
Impacto en la comunidad latina
Los latinos destinan gran parte del presupuesto mensual a los alimentos.
Una reducción en café y frutas puede aliviar gastos, pero el aumento continuo de la carne afectará el costo de la dieta familiar.
Recomendaciones de expertos:
- Sustituir carne de res por pollo o cerdo
- Comprar productos de temporada
- Buscar promociones semanales y mercados locales
Qué sigue
Los anuncios oficiales se publicarán en los próximos días.
- La trayectoria de precios dependerá de mercados internacionales, oferta nacional y costos logísticos.
Consumidores deberán ajustar hábitos según cambios en categorías específicas.