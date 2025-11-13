Trump promete reducir aranceles al café ¿Y la carne para cuándo?

Gobierno reducirá aranceles agrícolas en productos importados.

El precio del café podría bajar por primera vez en meses.

Los alimentos en general seguirán con aumentos moderados.

La administración confirmó que anunciará un paquete de recortes arancelarios agrícolas para varios productos.

La medida llega en medio de altos costos en café y frutas, impulsados por tarifas sobre países exportadores.

Aunque se proyecta una baja significativa en algunos productos, otras categorías, como la carne, seguirán enfrentando incrementos debido a factores externos como sequías y escasez de ganado.

Precio del café: impacto directo de la reducción de aranceles

🚨🇺🇸 | Trump anunció que reducirá los aranceles al café para bajar su precio: “El único aumento es en la carne y el café. Vamos a bajar algunos aranceles, traer más café y hacerlo rápido, fácil, quirúrgico. Miren la energía, la gasolina: ¡Va a estar a 2 dólares! La economía es lo… pic.twitter.com/LoytKHxYvl — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) November 12, 2025

Scott Bessent afirmó que el precio del café bajará rápidamente tras recortes en aranceles aplicados a Brasil, Vietnam y Colombia.

Actualmente:

Café tostado : +19% interanual

: +19% interanual Café instantáneo: +22% interanual

Reducir aranceles permitirá que ingresen productos con menos costos de importación.