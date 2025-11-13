Buscar
Inicio » Dinero » Trump promete reducir aranceles al café ¿Y la carne para cuándo?

Trump promete reducir aranceles al café ¿Y la carne para cuándo?

El precio del café podría bajar con recortes de aranceles. Analizamos impacto en productos y cambios en el costo de los alimentos.
Por 
2025-11-13T21:16:38+00:00
FOTO: Shutterstock

Publicado el 11/13/2025 a las 16:16

  • Gobierno reducirá aranceles agrícolas en productos importados.
  • El precio del café podría bajar por primera vez en meses.
  • Los alimentos en general seguirán con aumentos moderados.

La administración confirmó que anunciará un paquete de recortes arancelarios agrícolas para varios productos.

La medida llega en medio de altos costos en café y frutas, impulsados por tarifas sobre países exportadores.

Aunque se proyecta una baja significativa en algunos productos, otras categorías, como la carne,  seguirán enfrentando incrementos debido a factores externos como sequías y escasez de ganado.

Precio del café: impacto directo de la reducción de aranceles

Scott Bessent afirmó que el precio del café bajará rápidamente tras recortes en aranceles aplicados a Brasil, Vietnam y Colombia.

Actualmente:

  • Café tostado: +19% interanual
  • Café instantáneo: +22% interanual

Reducir aranceles permitirá que ingresen productos con menos costos de importación.

Precios de alimentos: qué productos podrían bajar

Además del café, se prevén reducciones en:

  • Plátanos
  • Otras frutas tropicales
  • Productos no cultivados en EE.UU.

Los precios de alimentos podrían mostrar alivio parcial, especialmente en frutas frescas.

¿Cuáles son los alimentos que seguirán subiendo?

El USDA proyecta que el aumento general de alimentos será de 2.7% en 2026, menor al promedio de la última década.

Sin embargo:

  • Carne de res seguirá subiendo por sequía y menor oferta
  • Ganaderos enfrentan disminución de producción
  • Algunas carnes alternativas subirán más lento, pero sin baja prevista

Impacto en la comunidad latina

Los latinos destinan gran parte del presupuesto mensual a los alimentos.

Una reducción en café y frutas puede aliviar gastos, pero el aumento continuo de la carne afectará el costo de la dieta familiar.

Recomendaciones de expertos:

  • Sustituir carne de res por pollo o cerdo
  • Comprar productos de temporada
  • Buscar promociones semanales y mercados locales

Qué sigue

Los anuncios oficiales se publicarán en los próximos días.

  • La trayectoria de precios dependerá de mercados internacionales, oferta nacional y costos logísticos.

Consumidores deberán ajustar hábitos según cambios en categorías específicas.

