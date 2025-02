Precio de los huevos alcanza récord histórico en Estados Unidos.

El costo promedio de una docena de huevos en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico en enero de 2025, llegando a los 4.95 dólares, según el último índice de precios al consumidor.

Esta cifra representa un aumento de 80 centavos con respecto a diciembre de 2024, cuando el precio promedio era de 4.15 dólares.

Este nuevo récord supera el máximo anterior de 4.82 dólares, registrado en enero de 2023, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, en aquella ocasión, los precios bajaron rápidamente y, para mayo de 2023, una docena de huevos costaba en promedio 2.67 dólares.

El precio de los huevos ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. La última vez que el costo promedio de una docena estuvo por debajo de los 3 dólares fue en junio de 2024, cuando se vendían a 2.72 dólares, mientras que no se han visto precios inferiores a 2 dólares desde enero de 2022.

1/n By the way, there’s very little point in blaming Trump or MAGA for the current price of eggs in parts of the USA. The prices are not because of them, but because new strains of bird flu have wiped out lots of chickens, & necessitated emergency quarantine methods. pic.twitter.com/jTWqtYyUMh

— Tim Skellett (@Gurdur) February 13, 2025