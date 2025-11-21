Precios de Cena de Acción de Gracias bajaron, pero no lo suficiente

El costo de la cena cayó 5% este año

Las familias aún sienten presión por los altos precios en productos frescos

La volatilidad agrícola puede encarecer ingredientes básicos

El costo promedio de una cena de Acción de Gracias bajó nuevamente este año, según la American Farm Bureau Federation.

Aunque la reducción del 5% es un alivio, no compensa los incrementos significativos de años anteriores que llevaron los precios a niveles récord.

Las familias, especialmente aquellas con presupuestos ajustados, siguen enfrentando dificultades para completar la mesa festiva sin afectar otras áreas del gasto.

El precio de cena Acción de Gracias cae, pero insuficiente

La encuesta anual de la federación reportó que el precio de cena Acción de Gracias es de 55,18 dólares para una comida típica de 10 personas.

Aunque menor que el año pasado, aún está lejos de los niveles anteriores a 2022, cuando el costo alcanzó un récord de 64,05 dólares, según análisis de The Center Square.

El pavo congelado de 7,25 kilos cuesta en promedio 21,50 dólares, una caída de más del 16% respecto al año anterior.

Sin embargo, el pavo fresco subió en precio mayorista, y los supermercados están ofreciendo promociones para atraer compradores.