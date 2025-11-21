Precios de Cena de Acción de Gracias bajaron, pero no lo suficiente
Publicado el 11/21/2025 a las 11:41
- El costo de la cena cayó 5% este año
- Las familias aún sienten presión por los altos precios en productos frescos
- La volatilidad agrícola puede encarecer ingredientes básicos
El costo promedio de una cena de Acción de Gracias bajó nuevamente este año, según la American Farm Bureau Federation.
Aunque la reducción del 5% es un alivio, no compensa los incrementos significativos de años anteriores que llevaron los precios a niveles récord.
Las familias, especialmente aquellas con presupuestos ajustados, siguen enfrentando dificultades para completar la mesa festiva sin afectar otras áreas del gasto.
El precio de cena Acción de Gracias cae, pero insuficiente
La encuesta anual de la federación reportó que el precio de cena Acción de Gracias es de 55,18 dólares para una comida típica de 10 personas.
Aunque menor que el año pasado, aún está lejos de los niveles anteriores a 2022, cuando el costo alcanzó un récord de 64,05 dólares, según análisis de The Center Square.
El pavo congelado de 7,25 kilos cuesta en promedio 21,50 dólares, una caída de más del 16% respecto al año anterior.
Sin embargo, el pavo fresco subió en precio mayorista, y los supermercados están ofreciendo promociones para atraer compradores.
Volatilidad y precios de alimentos presionan a las familias
Los precios de alimentos siguen siendo un tema crítico.
El informe señala que los productos frescos son altamente volátiles y reaccionan a factores como clima, mano de obra, retrasos de transporte o disrupciones regionales en la producción.
- Además, la escasez de trabajadores agrícolas y el aumento en salarios del sector influyen en que verduras y papas frescas cuesten más.
Como estos productos suelen ser económicos, incrementos mínimos pueden traducirse en variaciones interanuales grandes.
Impacto para la comunidad latina
Las familias hispanas suelen preparar cenas amplias y basadas en productos frescos, lo que las hace especialmente sensibles a incrementos en el costo de vegetales, frutas y complementos del menú.
Aunque el pavo es más barato, los acompañamientos siguen elevando la cuenta final.
Para muchos hogares inmigrantes con ingresos variables o trabajos por hora, estas variaciones pueden afectar no solo la celebración, sino también el presupuesto semanal destinado a comida básica.
Qué dicen los expertos
Zippy Duvall, presidente de la federación, destacó que los precios de alimentos siguen siendo una preocupación incluso con la baja general.
También pidió al Congreso atender la situación económica del sector agrícola para asegurar el suministro continuo de alimentos.
Qué sigue
Los precios de productos esenciales seguirán sujetos a clima, transporte y costos laborales.
- Aunque la baja de este año es positiva, las familias no deberían esperar una normalización inmediata.
Para muchos hogares hispanos, planificar compras, comparar ofertas y organizar el menú con anticipación será clave para mantener la celebración sin afectar otros gastos.