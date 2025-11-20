Escenarios de caída del Bitcoin: ¿Hasta dónde puede llegar?

Bitcoin cae con fuerza tras semanas de volatilidad

La baja preocupa a quienes evaluaban entrar o mantenerse en el mercado

En los próximos días podría caer más, estabilizarse o intentar un rebote

El precio del Bitcoin tuvo un retroceso significativo que ha puesto en alerta a miles de inversionistas.

Tras caer por debajo de los 92.000 dólares y alejarse del máximo de 126.000, el mercado enfrenta señales que aumentan el nerviosismo.

La volatilidad, las pérdidas acumuladas y los movimientos de los grandes inversionistas crean un escenario incierto, justo cuando más de 700.000 millones de dólares desaparecieron del mercado en el último mes.

El precio del bitcoin sigue bajando

El precio del bitcoin sigue bajando mientras el mercado absorbe una caída de alrededor del 27% desde su punto más alto del año, según analisis de Forbes.

Para muchos inversionistas, esta cifra sería considerada un desplome grave; sin embargo, en el mercado cripto es una oscilación que forma parte de sus ciclos habituales.

Aun así, existen señales que incrementan la incertidumbre.

Un dato clave es que la criptomoneda cotiza por debajo del precio realizado para monedas compradas entre 6 y 12 meses, ubicado en 94.600 dólares.

Cuando este grupo (los llamados “compradores de convicción”) entra en pérdidas, aumenta la presión de venta en todo el mercado.

Esto genera dudas sobre si la caída actual es temporal o el inicio de una tendencia más profunda.

A nivel técnico, el operador Peter Brandt identificó un cambio fuerte en la tendencia el 11 de noviembre, seguido de ocho días de máximos decrecientes.

Sus posibles proyecciones a la baja son 81.000 dólares e incluso 58.000, lo que refuerza la percepción de vulnerabilidad.