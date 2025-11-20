Escenarios de caída del Bitcoin: ¿Hasta dónde puede llegar?
Publicado el 11/20/2025 a las 10:25
- Bitcoin cae con fuerza tras semanas de volatilidad
- La baja preocupa a quienes evaluaban entrar o mantenerse en el mercado
- En los próximos días podría caer más, estabilizarse o intentar un rebote
El precio del Bitcoin tuvo un retroceso significativo que ha puesto en alerta a miles de inversionistas.
Tras caer por debajo de los 92.000 dólares y alejarse del máximo de 126.000, el mercado enfrenta señales que aumentan el nerviosismo.
La volatilidad, las pérdidas acumuladas y los movimientos de los grandes inversionistas crean un escenario incierto, justo cuando más de 700.000 millones de dólares desaparecieron del mercado en el último mes.
El precio del bitcoin sigue bajando
El precio del bitcoin sigue bajando mientras el mercado absorbe una caída de alrededor del 27% desde su punto más alto del año, según analisis de Forbes.
Para muchos inversionistas, esta cifra sería considerada un desplome grave; sin embargo, en el mercado cripto es una oscilación que forma parte de sus ciclos habituales.
- Aun así, existen señales que incrementan la incertidumbre.
Un dato clave es que la criptomoneda cotiza por debajo del precio realizado para monedas compradas entre 6 y 12 meses, ubicado en 94.600 dólares.
Cuando este grupo (los llamados “compradores de convicción”) entra en pérdidas, aumenta la presión de venta en todo el mercado.
Esto genera dudas sobre si la caída actual es temporal o el inicio de una tendencia más profunda.
A nivel técnico, el operador Peter Brandt identificó un cambio fuerte en la tendencia el 11 de noviembre, seguido de ocho días de máximos decrecientes.
Sus posibles proyecciones a la baja son 81.000 dólares e incluso 58.000, lo que refuerza la percepción de vulnerabilidad.
Tendencias actuales: acumulación, apuestas bajistas y señales mixtas
El mercado se mueve en direcciones encontradas:
- Las ballenas (grandes inversionistas institucionales) continúan acumulando, una señal que históricamente ha impulsado recuperaciones.
- Sin embargo, en el mercado de derivados aumentan las posiciones bajistas, lo que refleja preocupación entre los operadores más activos.
Al mismo tiempo, los análisis muestran zonas de soporte entre los 84.000 y 90.000 dólares.
Cuando uno de estos niveles se rompe, el mercado suele acelerar su caída.
Ya se observó un pequeño rebote tras tocar 88.400 dólares, pero esa recuperación no ha sido suficiente para revertir el sentimiento general.
¿Qué tener en cuenta al invertir en Bitcoin?
Los textos fuente ofrecen puntos clave que deben considerar los inversionistas principiantes:
- Evitar decisiones apresuradas durante caídas pronunciadas.
- Invertir únicamente dinero no esencial, ya que el mercado es extremadamente volátil.
- Dividir compras en montos pequeños y periódicos para reducir riesgos.
- Usar plataformas confiables como Uphold, que tengan buena regulación y estén reguladas en EE.UU.
- Revisar noticias económicas, cambios regulatorios y movimientos de grandes inversores.
Este tipo de precauciones permite que cualquier persona, especialmente quien empieza, entienda mejor cómo se navega un mercado tan cambiante.
Escenarios posibles para los próximos días y semanas
Escenario 1: Descenso adicional
Si se intensifica la presión vendedora o surge una noticia negativa, Bitcoin podría dirigirse hacia niveles más bajos, buscando estabilizarse luego de un movimiento agresivo.
Escenario 2: Estabilidad en rangos definidos
Si se mantiene entre 88.000 y 95.000 dólares, podría entrar en un periodo lateral. Este tipo de fases reduce la volatilidad y permite acumular fuerza para un nuevo tramo.
Escenario 3: Rebote
Un repunte podría llegar si regresan grandes compras institucionales o si surgen factores económicos positivos.
Qué sigue
Las próximas semanas serán claves para saber si el precio encuentra su piso o si la caída continúa.
Las señales siguen siendo mixtas y reflejan un mercado frágil, influido por macroeconomía, regulaciones y el comportamiento de los grandes jugadores.
La paciencia y la información serán esenciales para los inversionistas hispanos.