Una inesperada e impactante noticia

Justo en el día en que se llevan a cabo las elecciones intermedias en EEUU, se anuncia que hay un ganador de lotería Powerball

El afortunado se llevará a casa 2.040 millones de dólares

¡Qué suerte! Un boleto vendido en California ganó 2.040 millones de dólares de la lotería Powerball, poniendo fin a más de tres meses en que no había ganador. Los números ganadores, sacados en un estudio de Tallahassee en Florida, eran los blancos 10, 33, 41, 47 y 56, y el rojo 10, de acuerdo con información de The Associated Press.

La Asociación de Loterías Estatales dijo ayer lunes que el anuncio del ganador sería demorado hasta este martes, justo el día en que se llevan a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, debido a problemas en una lotería estatal. Por lo pronto, ya hay un nuevo millonario que pasará un fin de año, y el resto de su vida, involvidable.

El gran premio de Powerball es casi 400 millones de dólares más grande que el récord anterior

El sorteo récord de Powerball se aplazó del lunes por la noche a este martes por la mañana, informó la Multi-State Lottery Association en un comunicado. El sorteo con un gran premio de 1.900 millones de dólares se demoró porque una de las loterías participantes tenía problemas para procesar las ventas, según organizadores.

“Powerball requiere que las 48 loterías participantes entreguen sus datos de ventas y juego antes de seleccionar los números ganadores. Una vez Powerball reciba la entrega restante, el sorteo puede proceder”, dijo la lotería en un comunicado a The Associated Press. “Va en contra de nuestra política identificar a la lotería que experimenta el retraso”, añadió la organización casi tres horas después de la hora prevista del sorteo, las 22:59 EST.