Powell Anuncia Recorte de Tipos de interés en Septiembre.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, confirmó hoy que la Fed iniciará una bajada de los tipos de interés en su reunión de septiembre, aunque no especificó cuánto será el recorte.

En su discurso en el simposio económico de Jackson Hole, Powell subrayó la necesidad de ajustar la política monetaria, pero dejó en el aire detalles cruciales sobre la magnitud del descenso.

«La dirección que se debe seguir es clara», afirmó Powell, añadiendo que la magnitud y el ritmo de los recortes dependerán de los datos económicos futuros y de las perspectivas de inflación.

El discurso de Powell era esperado, ya que proporcionaría pistas sobre la decisión que tomará el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en su reunión del 17 y 18 de septiembre.

BREAKING: Jerome Powell says the Federal Reserve is prepared to start cutting its key interest rate from its 23-year high. https://t.co/l36SQSzUVf

— The Associated Press (@AP) August 23, 2024