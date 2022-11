Tremendo duelo para cerrar la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022

Portugal vence dos a cero a Uruguay

El próximo viernes los lusitanos se enfrentan a Corea del Sur, mientras que la ‘La Garra Charrúa’ se medirá a Ghana

Portugal vs Uruguay: En lo que parecía un gol de Cristiano Ronaldo, aunque se le dio por bueno a Bruno Fernandes, y otro más desde el manchón penal del propio Bruno, la Selección de Portugal venció dos a cero a su similar de Uruguay, por lo que se convierte en lider del Grupo H y clasifica a la siguiente ronda. El próximo viernes se enfrentan a Corea del Sur, mientras que la ‘La Garra Charrúa’ se medirá a Ghana

En un intenso juego de principio a fin, el cuadro lusitano aprovechó sus oportunidades a diferencia de los charrúas, quienes tuvieron en Rodrigo Betancur. Maxi Gómez y Luis Suárez claras opciones de gol. Con un punto y cero goles a su favor, Uruguay se juega la vida contra los ghaneses, quienes tienen en sus manos el boleto a la siguiente ronda. Muchos aún no olvidan el duelo que tuvieron en Sudáfrica 2010.

Portugal vs Uruguay: Un partido muy disputado

Portugal vs Uruguay: Con estilos muy distintos, ni lusos ni uruguayos han dado su ‘brazo a torcer’ a pesar de que ambos han tenido oportunidades para abrir el marcador. Según reportó el portal AS, la primera jugada de peligro corrió por parte de Mathías Olivera, pero un minuto después, Cristiano Ronaldo dio una asistencia ¡con el hombro! que no aprovechó Carvalho.

Poco a poco, los portugueses controlan el partido, pero al minuto 31 el portero luso Diogo Costa le hizo una gran atajada a Rodrigo Betancur. Parecía el primer gol para los uruguayos. Al minuto 41, y en medio del llanto, salió del terreno de juego Nuno Mendes, quien no había sido convocado al primer juego contra Ghana por motivos de salud. Se vive un tenso ambiente en el Lusail Stadium (Archivado como: Portugal vs Uruguay)