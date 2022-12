Luego de que el cuadro suizo estuviera a punto de emparejar el marcador en disparo de Xerdan Shaquiri, Pepe anotó el segundo gol de su equipo al minuto 33′ con un certero cabezazo tras un tiro de esquina. Con esto, se convierte en uno de los jugadores más veteranos (está cerca de cumplir 40 años de edad) en marcar un gol en la historia de los Mundiales. Minutos después, el cuadro lusitano estuvo a punto del tercer gol. Nada está decidido (Archivado como: Portugal vs Suiza)

Portugal vs Suiza: Contrario a lo que pasó en el juego entre Marruecos y España, en este enfrentamiento no pasó mucho tiempo para que cayera la primera anotación por parte de nada más ni nada menos que de Goncalo Ramos, quien tomó el lugar de Cristiano Ronaldo en el ataque. Según reportó el portal Marca, el delantero se ‘aventó’ un golazo de izquierda . Una gran definición.

Portugal vs Suiza: ¿Castigaron a Cristiano Ronaldo? Con la sorpresa de ver a CR7 en la banca, la Selección Portuguesa venció 6 goles a 1 a su similar de Suiza y enfrentará el próximo sábado por su pase a semifinales a la sorprendente Selección de Marruecos, que venció en penales a España horas antes de este juego. Siguen las sorpresas en el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, los suizos no estaban dispuestos a dejarse vencer tan fácilmente y anotaron al minuto 58′ por parte de Manuel Akanji, pero Goncalo Ramos tenía otros planes y al minuto 67′ marcó su tercer gol del partido en una noche soñada. A los 21 años, el joven delantero está haciendo olvidar a El Bicho, a quien los aficionados quieren ver sobre el terreno de juego aunque sea unos minutos. A los 73′, se hizo realidad su deseo (Archivado como: Portugal vs Suiza).

Portugal vs Suiza: Apenas seis minutos después del inicio de la segunda parte, Goncalo Ramos volvió a hacerse presente en el marcador. El atacante aprovechó un gran servicio raso por la derecha de Diogo Dalot para vencer al arquero suizo Yann Sommer. Cuatro minutos después, cayó el cuarto gol de Portugal, ahora por parte de Raphael Guerreiro. Ya es goleada.

Por parte del equipo suizo, dirigidos por Murat Yakin, jugó este crucial partido con Yann Sommer, Edimilson Fernandes, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas y Breel Embolo en el ataque (Archivado como Portugal vs Suiza).

Portugal vs Suiza: De acuerdo con información de TV Azteca Deportes, el equipo dirigido por Fernando Santos, a quien no le gustó la actitud de Cristiano Ronaldo en el partido contra Corea del Sur, saltó a la cancha con: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Goncalo Ramos y Joao Félix.

Antes del partido: Cristiano pierde capitanía y será suplente

Portugal vs Suiza: Luego de salir molesto tras ser relevado en un partido por la primera fase, Cristiano Ronaldo perdió la capitánía de la selección de Portugal y quedó relegado al banquillo de suplentes en el partido ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar. El astro de 37 años, que disputa su quinta y quizás última Copa del Mundo, fue sustituido a los 65 minutos del partido ante Corea del Sur notablemente molesto y gesticulando.

El entrenador Fernando Santos dijo la víspera que no le gustó la actitud del jugador, pero aseguró que todo había sido resuelto puertas adentro. Cristiano busca su noveno gol para empatar a Eusebio como el máximo anotador portugués en Copas del Mundo. En su país, el sentimiento de una gran parte de los aficionados es que cumpliría un mejor papel como relevo (Con información de Marca, TV Azteca Deportes y The Associated Press).