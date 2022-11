Sufrido triunfo portugués contra Ghana tres goles a dos

Cristiano Ronaldo anota en el triunfo de su equipo en el Mundial de Qatar 2022

Los próximos duelos del Grupo H son Portugal vs Uruguay y Ghana vs Corea del Sur

Portugal vs Ghana: Cristiano Ronaldo cerró sus ojos, respiró profundo y a continuación hizo historia en la Copa Mundial. El delantero portugués se convirtió en el único futbolista que marca goles en cinco mundiales al convertir un penal a los 65 minutos de la victoria 3-2 ante Ghana hoy jueves, de acuerdo con información de The Associated Press.

Andre Ayew empató por Ghana ocho minutos después, pero Joao Félix restableció la ventaja para Portugal a los 78 y Rafael Leao añadió el tercero a los 80. Osman Bukari descontó para Ghana a los 89. Fue un final no apto para cardiacos. A sus 37 años de edad, Cristiano Ronaldo afronta el Mundial de Qatar con dos objetivos, ¿cuáles son?

Portugal vs Ghana: Cristiano Ronaldo hace historia

Portugal vs Ghana: El primero de los objetivos de CR 7 es darle un primer campeonato mundial a su selección. El otro es mostrar a potenciales nuevos clubes que aún tiene el talento para que le tomen en cuenta tras haber rescindido su contrato con el Manchested United a mediados de semana. Después de desperdiciar un par de buenas ocasiones en la primera parte, Cristiano se fue al piso tras una entrada del zaguero ghanés Mohammed Salisu, señalándose un penal.

Tras depositar el balón en las redes, un radiante Cristiano cumplió con su tradicional pirueta de festejo: salto alto, giro y finalmente plantarse en la cancha. La afición rugió su grito de “¡SI-UUU!”. Ha marcado en cada Mundial desde su primero en 2006. Suma 118 goles con la selección lusa (Archivado como: Portugal vs Ghana: Cristiano Ronaldo anota en el triunfo de su equipo en el Mundial de Qatar 2022)