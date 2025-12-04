Portugal revela su camiseta para el Mundial 2026

Portugal presentó una camiseta que esconde un mensaje más profundo de cara al Mundial 2026, pero no todos lo han notado.

a Selección de Portugal reveló oficialmente la camiseta principal que utilizará en el Mundial 2026, una pieza que combina identidad, tradición y una narrativa visual basada en el océano Atlántico.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y Puma presentaron un diseño que busca representar el carácter explorador del país y reforzar una marca histórica ligada al mar.

El Mundial de 2026 marcará la novena participación de Portugal en una Copa del Mundo, además del sexto torneo mundialista para su capitán, Cristiano Ronaldo, quien continuará bajo el mando del técnico español Roberto Martínez.

Un diseño que mira al mar

La nueva camiseta mantiene el rojo tradicional como base. Sin embargo, suma dos elementos clave para reforzar su conexión con la bandera y la identidad nacional: detalles verdes en cuello y mangas.

El rasgo distintivo es un patrón ondulado que atraviesa la tela.

La FPF explicó que estas ondas representan el movimiento del Atlántico, un símbolo constante en la historia de Portugal, desde sus rutas marítimas hasta su imaginario cultural.

“El diseño evoca la energía del océano y la intensidad de una selección lista para estar presente en el mayor escenario futbolístico del mundo”, señaló la federación en el comunicado oficial.

Una narrativa que conecta con la marca Portugal

En la presentación, la FPF recalcó que el uniforme no solo busca inspirar a la selección durante el torneo, sino proyectar hacia el exterior la identidad portuguesa.

La idea es convertir la camiseta en un elemento capaz de conectar con aficionados dentro y fuera del país, reforzando el vínculo histórico entre Portugal y el mar.

La federación destacó que este esfuerzo responde a una estrategia conjunta con Puma: unir raíces culturales con una estética moderna que pueda resonar globalmente en un momento en que la selección llega con una figura icónica como Cristiano Ronaldo.

La visión de Puma: energía que se mueve

Desde la firma deportiva, Marco Mueller, director sénior de Gestión de Productos de Ropa Deportiva, explicó que el diseño se inspiró en el “vínculo profundo entre Portugal y el océano”.

Según el ejecutivo, la prenda intenta trasladar esa energía a la cancha, evocando movimiento, avance y determinación.

“El patrón inspirado en las olas y la paleta usada de rojo y verde reflejan un equipo que no para de avanzar, alimentado por la pasión y el coraje”, indicó.

Un uniforme para un Portugal histórico

La camiseta llega en un momento especial para la selección.

Con un Cristiano Ronaldo que afrontará su sexto Mundial, Portugal se encamina a un torneo donde buscará consolidar una generación con experiencia, amplitud internacional y la mirada puesta en competir entre los mejores de Norteamérica.

La presentación confirma que, más allá del rendimiento deportivo, Portugal apuesta también por una narrativa visual cargada de identidad.

Una camiseta pensada para representar un país que históricamente ha mirado al océano como punto de partida.

