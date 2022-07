El originario de Jitonhueca, un pueblo perteneciente al municipio de Etchojoa en Sonora ,conquistó a cientos de seguidores de la música popular mexicana. Pues su particular voz, humildad y carisma lo convirtieron en el favorito del público.

Según Información de Grupo Radiofórmula aquella fría madrugada del 25 de Noviembre del 2006 abordo de una camioneta modelo Suburban se encontraban Valentín Elizalde, su chófer Reynaldo Ballesteros, su representante Mario Mendoza y su primo “Tano” Elizalde quienes se disponían a ir a un hotel para descansar, sin embargo esto no logró cumplirse.

Supuesta traición familiar para “El Gallo de Oro”

Otra de las supuestas versiones que con el paso de los años salió a la luz fue la de una posible traición familiar, propiciada por “Tano” a su primo Valentín. En 2020 la hija y ex esposa de Fausto Elizalde mejor conocido como “Tano” hicieron unas fuertes declaraciones que señalaban como autor intelectual del asesinato a su ex marido y padre en el programa de TV Azteca, Ventaneando.

En la entrevista con Ventaneando, Marisol Castro, la ex esposa de “Tano” reveló que él pudo haber estado involucrado en el asesinato de “El Gallo de Oro”, asegurando que Fausto siempre tuvo muchos celos de él. También reveló que el día del ataque a Valentín, su ex marido estaba muy preocupado y le dijo que no quería ir a la presentación y justo antes de que terminara el show el fue el único que pidió ir a dormir en la camioneta, situación que le permitió salvar su vida del atentado. Lo impactante de todo es que “Tano” se terminó casando con la viuda de Valentín años más tarde.

Da click aquí para ver la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=hL8wLoaycMU