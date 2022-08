Por qué se llama Bad Bunny. Hoy en día uno de los cantantes de Reggaeton más populares es el llamado “Conejo Malo”, quien a través de los últimos años se ha sabido ganar el corazón de millones de seguidores. Sin embargo, las opiniones se encuentran divididas, ya que para algunos Bad Bunny no es mucho de su agrado.

Tal ha sido su éxito en el mundo de la música, que muchos se empiezan a cuestionar de donde proviene su nombre artístico. Cabe recordar que desde muy temprana edad, Bad Bunny mostró tener un interés particular por la música urbana. A los 5 años recibió un disco del cantante de rap Vico C, cuyo estilo urbano resultó ser del agrado del “Conejo Malo”.

Cabe recordar que su camino hacia la fama no fue sencillo. Para solventar sus gastos, Benito comenzó a trabajar en un supermercado; sin embargo, esto no impidió que continuara escribiendo música, la cual publicó de manera independiente en distintas plataformas virtuales.

División de opiniones en sus temas

Su primer gran éxito fue la canción “Diles”, que le abrió las puertas a la escena musical internacional cuando el productor de música Luian lo contactó para ofrecerle un contrato, convirtiéndose en el primer cantante en firmar para el sello Hear This Music, que tenía a Luian como presidente. No obstante, el cantante dejó esta casa productora, alegando que no le habían permitido producir un álbum debut, lo que el cantante consideró injusto.

Este solo fue el inicio musical del cantante, quien en muy poco tiempo se vio rodeado de reconocimientos; su primera canción, "Soy peor", se colocó en el puesto número 22 de lo más escuchado de la música latina. Las colaboraciones musicales también han jugado un papel principal en su carrera, participando en producciones de cantantes como Ozuna, Farruko, Daddy Yankee, Will Smith, Nicki Minaj, Drake y Marc Anthony.