A pesar de que se lleva celebrando casi toda la vida, hay gente que no tiene claro el origen de su celebración. No es otro que de carácter religioso, de la Iglesia Católica, y se remonta a hace casi mil 300 años. El impulsor de la medida fue el Papa Gregorio III, que durante su tiempo de pontífice (731-741).

El Día de los Fieles Difuntos se conmemora a todos los cristianos bautizados. La Iglesia cree que este grupo de fallecidos se encuentran en el purgatorio porque murieron con culpa de pecados menores en sus almas. No es lo mismo que el Día de Muertos.

Día de Todos los Santos: La canonización es importante

Mientras que muchos santos canonizados se celebran con sus propias fiestas individuales (como san Patricio), los santos que no han sido canonizados no tienen una celebración en particular. De acuerdo con CNN en Español, el Día de Todos los Santos reconoce a aquellos cuya santidad solo la conoce Dios.

La canonización es el acto mediante el cual la Iglesia católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida. Si una persona no pasa por esta declaración, no puede ser benerada el día de Todos los Santo. ARCHIVADO DE: Día de Todos los Santos