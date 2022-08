No es una fiesta oficial, ni muy conocida en todo el mundo. De acuerdo con datos de National Day Calendar de Estados Unidos, esta peculiar celebración fue creada por el sitio de redes sociales Sisterwoman.com en el año 2006, antes de que la página decidiera cerrar.

El Día de la Novia se celebra este lunes 1º de agosto pero solo en algunas partes del mundo. La elección de este día no corresponde a ningún acontecimiento en particular, sino que simplemente fue establecida con el fin de agasajar a la pareja, pero, ¿Por qué se festeja este día?

El verdadero origen

La idea parece haber sido tomada del siglo XIX: en 1859 ya se celebraba el 1 de agosto la labor de la mujer como compañera, amiga y confidente, según el sitio Merriam-Webster. Si bien es una celebración del país norteamericano, la festividad se ha vuelto viral en internet, por lo que ha conseguido que más de uno la festeje.

La elección de esta celebración no corresponde a ningún acontecimiento o hecho histórico en particular, sino que simplemente fue elegida con el fin de agasajar a la pareja. Si bien no se debería esperar fechas especiales para demostrar el amor, esta fecha se postula como una ocasión ideal para tener un detalle hermoso con la enamorada o novia. ARCHIVADO DE: Día de la Novia