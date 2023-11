Amor y otras cosas: ¿Por qué no encontramos pareja?

José Luis López Velarde te responde por qué a veces la gente no encuentra una pareja.

Se trata de mirar en donde menos te imaginas.

No tengas miedo a pensar que mereces ser amado, pero debes saber claramente lo que te gustaría.

En nuestra sociedad, se nos enseña a buscar nuestra «media naranja», y cuando el tiempo pasa y seguimos solos, la frustración es una respuesta común.

Ahora «Amor y otras cosas» y José Luis López Velarde, experto en psicología y sexualidad, aborda esta inquietud que muchos compartimos.

La autenticidad como base del amor. La premisa fundamental es que no necesitas cambiar para ser merecedor de amor.

El verdadero cambio no se trata de consumir más contenido o seguir una lista interminable de «debes hacer», sino de reconocer y aceptar que, tal como eres, ya eres digno de amor.

Vamos, sal a conocer a alguien

Cualquier mensaje contrario puede socavar tu autoestima, sugiriendo que solo si cumples ciertas condiciones, serás digno de amor.

La estrategia de números en la búsqueda de una relación. José Luis propone una perspectiva práctica: encontrar pareja es en gran medida una cuestión de números.

Si has salido con muy pocas personas en el último año, es hora de incrementar esos números. El problema no es quién eres, sino cuántas personas has conocido.

Aumentar tus interacciones te dará una mayor oportunidad de encontrar a alguien con quien realmente hagas clic.