La cinta llevaba varios años en los planes de Warner Bros. y contaba con una actriz de origen dominicano, Leslie Grace (“In The Heights”), para dar vida a la superheroína. Junto a Grace, J.K. Simmons encarnaba a Jim Gordon y Michael Keaton repetía su papel como Batman.

Según la prensa especializada en Hollywood, el estudio confirmó este martes de manera interna que no tiene intención de proyectar el filme en cines y tampoco lo lanzará en su plataforma de “streaming” HBO Max, citando un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery.

Warner Bros., el estudio propietario de la franquicia DC Comics, mencionó en un comunicado que no estrenará la película “Batgirl” a pesar de que su rodaje ya finalizó y costó más de 90 millones de dólares. Siendo una de las más caras que se han producido en los últimos años, según El Universal .

Batgirl cancelada. Uno de los filmes más esperados por los fans del universo DC, ha sido cancelado inesperadamente, por la producción, lo que dejó con la boca abierta a todos los fans. Fue a través de un anuncio emitido por los productores donde anunciaron que no estrenarán esta película que costó millones de dólares y que ya estaba terminada.

Sobre la película, “Batgirl” contaba con un guión escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de “Birds of Prey” y “The Flash”, mientras que el dúo de “Bad Boys for Life”, Adil El Arbi y Bilall Fallah, estaban al frente de la dirección. Por lo que se tenía grandes expectativas sobre la compañera de Batman.

¿Por qué cancelaron a Batgirl?

El estudio finalmente decidió que “Batgirl” casi terminada no merecía ni un debut en streaming ni un estreno en cines. En cambio, Warner Bros. está optando por descartar por completo la película protagonizada por la estrella de “In the Heights” Leslie Grace como Batgirl. Fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah. Producción terminada en abril, según AP.

La decisión de Warner Bros., sin ningún paralelo obvio en la historia reciente de Hollywood, conmocionó a la industria. Cuando una película no cumple con las expectativas de un estudio, por lo general se vende o se desecha en silencio con poca fanfarria. “Batgirl”, luz verde antes de la fusión de WarnerMedia con Discovery Inc., simplemente no verá la luz del día.