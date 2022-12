¿INFIDELIDAD Y FALTA DE RESPETO? Por fin Adamari no se calla y dice la verdad sobre por qué terminó a Toni Costa pero la gente se enoja con ella. (VIDEO)

Adamari López se confiesa con sus compañeras de ‘Hoy Día’

La boricua contó su separación de Toni Costa ¿y habló de más?

La conductora de ‘Hoy Día’ se sinceró sobre su separación con el papá de Alaïa La semana de arranque de la nueva temporada de ‘Hoy Día’ ha estado muy movida y entre criticas contra las conductoras, así como las confesiones que han desatado controversia una por una, este viernes por fin le tocó a Adamari López sentarse a dialogar sobre su vida personal y lo doloroso que fue el separarse de Toni Costa ¿a quien tachó de infiel? Las razones por las que hubo ruptura entre Adamari López y Toni Costa aún no se conocen y solamente ellos saben perfectamente lo que pasó, sin embargo, en la emisión reciente de ‘Hoy Día‘, la ex del bailarín español bien pudo haber hablado de más y tal vez dio a entender que ella no iba a permitir que se le faltara el respeto ¿siéndole infiel? En ‘Hoy Día’ ahora le tocó a Adamari López confesarse Por medio de un segmento en que las conductoras de ‘Hoy Día’ abordan temas dolorosos para ellas, Adamari López era la única que faltaba y en esta ocasión no dejó lugar a especulaciones sobre que terminó con Toni Costa porque la relación era todo menos saludable y los dos, así como su hija Alaïa estaban sufriendo las consecuencias. Pero mucho se ha especulado sobre si Toni Costa le llegó a poner los cuernos con varias personas y ella lo perdonaba, algo que resonó al final cuando se aseguraba que el bailarín sostenía relaciones amorosas con varios hombres, hasta que salió a la luz que eso era mentira y que tenía nueva pareja llamada Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’.

¿Las razones por las que se separó de Toni Costa son infidelidades? Adamari López dijo que ella no iba a permitir darle un mal ejemplo a su hija Alaïa: “No podíamos continuar, no era saludable para mi continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija y a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir y me dio el regalo más grande que es mi hija, seguiremos siendo familia por mi hija…”, comenzó diciendo. Y con toda la entereza posible dejando en claro que la culpa tal vez no fue de ella sino del comportamiento de Toni Costa, la reina de Telemundo comentó: “Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también y lo importante es que saquemos adelante a nuestra hija y continuemos cada uno con su vida”, precisó.

Adamari López reconoció que Alaïa es bastante madura y recibe ayuda psicológica por la separación Pero hay una situación muy importante que abordó Adamari López: su hija Alaïa aún no sabe por qué sus papás se separaron pues la niña no le ha hecho la pregunta directa tal cuál, sin embargo advirtió: “Creo que al principio fue fuerte, ningún niño quiere ver a sus papás separados y Alaïa ha demostrado mucha madurez, hemos utilizado el llevarla con psicólogos, platicar y recibe ayuda en la medida que su edad lo permita”. Y continuó: “Yo no le miento, el día que ella me lo pregunte directamente yo se lo voy a decir, siempre hablándole con la verdad y ella lo va a entender, siempre vamos a respetar sus decisiones, a su papá, a la familia, todo para que ella esté saludable, es en lo que estamos enfocados… creo que ningún proceso de estos es fácil, me ha tocado dos veces y pido sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas y para no lastimar y aprender a crecer”, manifestó la boricua.

¿Le echan la culpa a Toni Costa de todo? Los comentarios de la gente hacia Adamari López luego de que reportara su punto de vista sobre la separación con Toni Costa no se hicieron esperar: “Perdió un buen hombre, no es perfecto, ella tampoco lo es!”, “Y Toni esta mejor que nunca! Lo trataba como inferior…!!! Algo tiene la señora, 0 y van 2 !!”, “No quiere hacer su vida pública, pero si se presta para estar dando estás declaraciones a medios que se sabe son programas de farándula”, Más comentarios aparecieron: “Era necesario exponer esos temas de manera pública? Ese era el cambio en el formato de ese programa, otrora más divertido y digerible? No, no está bien repetir ese cuento”, “El tipo debe ser bisexual y ella no aguanta esa “humillación” puede ser promiscuo bisexual y eso para ella es la locura entonces no está dispuesta”, “Ella no perdió un buen hombre al contrario el perdió una gran mujer Ada no es de las mujeres que se deja humillar por nadie más cuando ella es independiente”, “Obvio no va a decir la verdadera razón que es gay él”, se puede leer. Con información de Yahoo. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ SOBRE TONI COSTA.