Dicho tema consta en que, Poncho de Nigris le dijo a Sergio que sus hijas necesitan un hombre que las proteja, opinión que al actor mexicano no le pareció para nada y optó por llevarle la contraria, sin embargo las cosas se intensificaron hasta llegar a decirse palabras altisonantes.

Ambos, han estado compartiendo momentos bastante buenos, han mostrado muy buena química incluso también con Wendy Guevara. Sin embargo, esto parece que no siempre es así, pues de Nigris y Mayer tuvieron una pelea recientemente ¡en donde se dijeron de todo!

Mayer estalla contra la opinión del conductor regiomontano

Como te lo mencionamos anteriormente, Mayer y de Nigris no habían tenido ningún problema en el tiempo que lleva el programa, al contrario, se llevaban de la mejor manera y hasta crearon una estrategia para llegar a la final; sin embargo este enfrentamiento no acabó muy bien que digamos.

“Yo tengo dos hijas, a ver no te equivoques, yo no quiero que mis hijas busquen un hombre que las proteja, yo quiero que mis hijas sean ver… y que sean ching… no quiero que un hombre las proteja y les resuelva. Yo a mis hijas les estoy enseñando que sean independientes», dijo Mayer a Poncho.