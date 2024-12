Poncho de Nigris arremete contra los conductores de Hoy día después de su enfrentamiento con Maripily Rivera: «Hipócritas».

Poncho arremete contra Maripily Rivera.

Conductores de Hoy día lo critican.

Poncho rechaza participación en La casa. Poncho de Nigris se volvió viral en redes sociales después de protagonizar un fuerte encontronazo con Maripily Rivera en el programa matutino Hoy día. La discusión se desató cuando Poncho de Nigris, en un comentario sobre La casa de los famosos, destacó que Wendy Guevara sería la ganadora en cualquier temporada del programa. Maripily, quien estaba de invitada para promocionar su línea de tenis, no dudó en lanzarse contra el regiomontano, asegurando que ella misma sería imbatible en un formato como el de La casa, gracias al apoyo incondicional de Puerto Rico. En un tono desafiante, la influencer retó a Poncho a estar juntos en una noche de eliminación para comprobar su postura. Poncho de Nigris defiende a Wendy Guevara y responde a los ataques de Maripily Rivera Por su parte, Poncho reiteró su opinión de que Wendy Guevara tendría una ventaja indiscutible y explicó que, en México, su apoyo sería aún mayor. A medida que la conversación se intensificaba, Maripily se levantó, acusando a Poncho de ser un “maltratador de mujeres” y comparándolo con el cantante Lupillo Rivera, lo que provocó un alboroto en el set. La situación se tornó aún más tensa cuando, en un en vivo en TikTok, Poncho defendió su postura y arremetió contra Maripily, señalando que «parecía un hombre». Aseguró que, en caso de participar en la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo, exigiría una importante suma de dinero debido a los ataques constantes de la influencer.

Lo más llamativo del enfrentamiento fue que Poncho reveló que, durante la transmisión del programa, la producción le apagó el micrófono para evitar que pudiera responder a Maripily. Poncho consideró este gesto como un «golpe bajo», asegurando que todo había sido parte de una estrategia orquestada para generar polémica. TE PUEDE INTERESAR : ¿Le niegan la ciudadanía? Ana Patricia Gámez aparece desde el USCIS confirmando sospechas “Me trajeron para levantarles el rating… Me están reventando todos los conductores de Telemundo porque hicieron su teatrito. Yo no le dije nada, es una broma. Me trae para eso, me apaga el micrófono, una mier…”, comentó, visiblemente molesto. La situación no terminó ahí, ya que la controversia continuó cuando los conductores del programa, Penelope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom y Gabriel Coronel, criticaron abiertamente a Poncho por la forma en que se había dirigido a Maripily.

Poncho de Nigris responde a las críticas de los conductores y denuncia campaña de desprestigio En su intervención, los conductores aseguraron que «a la mujer no se le debe hablar así», lo que desató nuevamente la furia de Poncho. En respuesta, él expresó que todo había sido una campaña de desprestigio en su contra, señalando que no se le permitió defenderse adecuadamente durante la transmisión. «La mujer al hombre sí puede hablarle como quiera, pero cuando es al revés, ya no», explicó. Poncho continuó arremetiendo contra los conductores, especialmente contra Gabriel Coronel, quien, según el regiomontano, había mostrado apoyo durante el enfrentamiento, pero luego cambió su postura.

Poncho de Nigris acusa manipulación y revela su molestia en redes sociales “Tú también, Gabriel Coronel, te están chichareando, no me dijiste que estabas de mi lado, tú cab… Wow, nunca más. No me digan, ¿no lo armaron?», expresó, refiriéndose a la forma en que se había manejado el conflicto en el programa. Finalmente, Poncho de Nigris recurrió a sus redes sociales para compartir sus sentimientos y reflexiones sobre lo sucedido. En sus historias de Instagram, comentó que llevaba dos años recibiendo invitaciones para asistir al programa Hoy día, pero cuando finalmente aceptó, se sintió «picado» por la polémica generada. Reiteró que no estaba dispuesto a ser parte de un espectáculo donde se intentaba generar controversia a su costa, especialmente si no se le daba la oportunidad de responder a los ataques de manera justa.

“No estoy para esas cosas, sí podemos hacer polémica, si me dicen: ‘Oye vamos a hacer polémica’, pero todavía me apagan el micrófono, no se vale. Así no son las cosas, así no se le trata a los invitados… A todos los conductores, hipócritas y embusteros… La quisieron aplicar, no les salió y, ahora, me están desprestigiando a mí… Nada más para que sepan cómo se manejan, nosotros no caímos”, concluyó. En cuanto a su posible participación en La casa de los famosos all stars, Poncho de Nigris dejó claro que no aceptaría ser parte de esta temporada. En sus redes sociales, escribió que estaba más enfocado en sus proyectos en México, y que si le iban a silenciar el micrófono, prefería no formar parte del programa. «Nos esperamos a algo mejor», aseguró.

Poncho de Nigris dió a entender que, en su opinión, La casa de Telemundo no estaba a la altura de las expectativas que tenía. La situación sigue causando revuelo en las redes, mientras Poncho se mantiene firme en su postura de no caer en las estrategias armadas por la producción del programa. FUENTE: TVNotas/ MundoNow.

DA CLICK EN LA FOTO PARA ESCUCHAR A NATALIA RAMÍREZ Y LA VERDAD DE LA NUEVA TEMPORADA DE BETTY LA FEA