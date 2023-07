Se llevaron una gran sorpresa en la residencia presidencial

Dan la noticia en pleno 4 de julio

Ya investigan lo que sucede

Una pequeña ala de la Casa Blanca fue desalojada el pasado domingo 4 de julio después de que el Servicio Secreto encontrara «una reducida cantidad de un polvo blanco», que después de analisis preliminares determinaron que era lo menos esperado.

El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando lo sucedido, que tuvo lugar cuando el presidente Joe Biden no se encontraba en la residencia oficial. Esto se informa en pleno día del 4 de julio, cuando se debería de estar celebrando la independencia.

Evacuan la Casa Blanca

La Casa Blanca fue evacuada brevemente cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David después que el Servicio Secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del Ala Oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales, y un análisis preliminar reveló que era cocaína.

Durante una inspección de rutina el domingo, agentes del Servicio Secreto hallaron el polvo en una zona accesible a los grupos de turismo, no en una oficina, dijeron los agentes a The Associated Press, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso.