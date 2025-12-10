Buscar
«¿Por qué solo aceptamos gente de países de mier…?», Trump reaviva polémica con duros comentarios sobre migración

El presidente Donald Trump reavivó la controversia al defender una política migratoria basada en la selección del origen de los inmigrantes.
Por 
2025-12-10T20:11:16+00:00
FOTO AGENCIA EFE

Publicado el 12/10/2025 a las 15:11

  • Trump cuestiona origen migratorio
  • Críticas a países pobres
  • Señalamientos contra Europa

El presidente de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate tras justificar una política migratoria selectiva según el país de origen.

Sus comentarios reabrieron discusiones sobre discriminación, preferencias nacionales y el rumbo del discurso político en torno a la migración.

Política migratoria y comparaciones nórdicas de Trump

Durante su intervención, el presidente cuestionó por qué Estados Unidos “solo recibe personas de naciones pobres”, a las que describió como lugares degradados y asociados a la criminalidad.

Aseguró que el país debería replantearse a quién permite ingresar.

Sostuvo que estas naciones representan contextos que, en su opinión, no favorecen los intereses del país.

Contrapuso esa idea con la posibilidad de recibir inmigrantes de regiones más prósperas.

Comparaciones con países nórdicos

El presidente se preguntó públicamente por qué Estados Unidos no atrae a más ciudadanos de países como Noruega, Suecia o Dinamarca.

“¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿No podemos traer gente de Noruega?”, dijo Trump.

Sus palabras generaron una ola de reacciones en el ámbito político y social.

El comentario volvió a posicionar en la agenda las diferencias en el trato hacia distintos grupos de inmigrantes.

También profundizó la percepción de que el mandatario impulsa una política migratoria que privilegia ciertos orígenes sobre otros.

Señalamientos hacia Europa

En el mismo discurso, el presidente lanzó fuertes críticas hacia Europa por sus políticas migratorias.

Aseguró que las decisiones adoptadas conducirán al “colapso” del continente.

Afirmó que Europa atraviesa un periodo de decadencia.

Responsabilizó a sus líderes, a quienes calificó de débiles, por lo que considera un declive de la civilización europea.

Sus declaraciones tensaron nuevamente el panorama internacional.

Reactivaron cuestionamientos sobre el tono y el enfoque que Estados Unidos adopta al hablar de migración y de sus aliados globales.

