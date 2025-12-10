«¿Por qué solo aceptamos gente de países de mier…?», Trump reaviva polémica con duros comentarios sobre migración

Trump cuestiona origen migratorio

Críticas a países pobres

Señalamientos contra Europa

El presidente de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate tras justificar una política migratoria selectiva según el país de origen.

Sus comentarios reabrieron discusiones sobre discriminación, preferencias nacionales y el rumbo del discurso político en torno a la migración.

Política migratoria y comparaciones nórdicas de Trump

Trump insiste en una inmigración “selectiva” y cuestiona la llegada de migrantes de países pobres https://t.co/4HKvQSAPEB #NDigital pic.twitter.com/3PdlMq2LPu — N Digital (@nuriapiera) December 10, 2025

Durante su intervención, el presidente cuestionó por qué Estados Unidos “solo recibe personas de naciones pobres”, a las que describió como lugares degradados y asociados a la criminalidad.

Aseguró que el país debería replantearse a quién permite ingresar.

Sostuvo que estas naciones representan contextos que, en su opinión, no favorecen los intereses del país.

Contrapuso esa idea con la posibilidad de recibir inmigrantes de regiones más prósperas.