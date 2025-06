Arrestan a 12 trabajadores indocumentados en salón de uñas de Marietta, Georgia

Doce trabajadores indocumentados fueron detenidos esta semana durante una redada en un salón de uñas de Marietta, en el área metropolitana de Atlanta.

La operación, liderada por agentes federales, refleja el endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump en su segundo mandato, con Georgia convertida en uno de los principales focos de acción.

🚨 HSI Atlanta agents arrested 12 illegal aliens found working unlawfully at a local nail salon. Hiring illegal aliens is a federal crime that undermines fair labor, exploits the vulnerable, and threatens public safety. Employers will be held accountable. pic.twitter.com/KJmiSDUGBx

— HSI Atlanta (@HSIAtlanta) June 4, 2025